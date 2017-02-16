Финалистка «Мисс Казахстан-2015» участвует в конкурсе красоты на Тайване
16 февраля 2017, 11:28
Красавицы из 60 стран пробуют свои силы в конкурсе красоты.
Вторая вице-мисс Казахстан-2015 Рената Нургазина представляет республику в конкурсе «Queen of Brilliancy International 2017». Красавицы из 60 стран пробуют свои силы в конкурсе, который проходит на Тайване с 9 по 27 февраля, передает inform.kz.
«Сейчас я нахожусь в Тайване и представляю нашу страну на международном конкурсе Queen of Brilliancy International 2017. Казахстан участвует первый раз в этом международном конкурсе», - написала Рената в Инстаграм.
19-летняя Рената Нургазина - студентка Карагандинского государственного университета имени Букетова. Будущий биолог. Девушка является вегетарианкой.
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