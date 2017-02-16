Финалистка «Мисс Казахстан-2015» участвует в конкурсе красоты на Тайване

Красавицы из 60 стран пробуют свои силы в конкурсе красоты.

Вторая вице-мисс Казахстан-2015 Рената Нургазина представляет республику в конкурсе «Queen of Brilliancy International 2017». Красавицы из 60 стран пробуют свои силы в конкурсе, который проходит на Тайване с 9 по 27 февраля , передает , передает inform.kz





«Сейчас я нахожусь в Тайване и представляю нашу страну на международном конкурсе Queen of Brilliancy International 2017. Казахстан участвует первый раз в этом международном конкурсе», - написала Рената в Инстаграм.





My beautiful roommate 😍Azerbaijan @missnani94🇰🇿🇦🇿 Публикация от RENATA NURGAZINA (@renatanurgazina) Фев 14 2017 в 5:57 PST





19-летняя Рената Нургазина - студентка Карагандинского государственного университета имени Букетова. Будущий биолог. Девушка является вегетарианкой.



Публикация от RENATA NURGAZINA (@renatanurgazina) Фев 15 2017 в 7:54 PST