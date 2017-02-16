А.Мухамедиулы подсчитал количество поклонников Димаша Кудайбергенова

Количество поклонников таланта казахстанского певца Димаша Кудайбергенова достигло по всему миру порядка 2 млрд. человек. Об этом сегодня заявил министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы, сообщает МИА « Казинформ ».





«При поддержке министерства в 2016 году Димаш Кудайбергенов принял участие в международном конкурсе «Славянский базар», где стал обладателем гран-при. Сейчас он блистательно выступает в Китае на конкурсе профессиональных исполнителей «Singer». Здесь надо отметить, что просмотр конкурса с участием Димаша превышает 2 млрд. телезрителей. То есть они являются поклонниками студента 3 курса нашего Национального университета искусств, который возглавляет Айман Мусаходжаева. Это тот случай, когда, как отметил Глава государства, через имиджевые проекты, то есть спорт и культуру, мы должны всему миру показывать достижения Казахстана», - сказал Мухамедиулы на заседании коллегии ведомства в Астане.





Глава Минкультуры напомнил, что согласно концепции культурной политики все творческие заведения страны с 2014 года находятся в ведении Министерства культуры. Все они работают по принципу многоуровневой дуальной системы обучения и непрерывного сопровождения талантов от школы до большой сцены. А далее - в течение всего творческого пути.





«Ярким примером этого успешного опыта является выступление Димаша Кудайбергенова, который будучи учеником детской музыкальной студии по классу фортепиано и вокала стал лауреатом международного творчества «Айналайн». Продолжил обучение в музыкальном колледже имени Жубанова. С 2014 года он является студентом Казахского национального университета искусств», - отметил министр.





Напомним, что по итогам 5-ого этапа конкурса исполнителей «Singer» в Китае Димаш Кудайбергенов занял 5-ое место и прошел в следующий тур музыкального состязания.





Ранее Казинформ сообщал, с каким репертуаром выступит Димаш Кудайбергенов на 6-ом этапе конкурса исполнителей «Singer». Как оказалось, композиция, которую выбрал Кудайбергенов, считается одной из сложных в исполнении.



