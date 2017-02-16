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В Астане записаться на прием к врачу можно будет через короткий номер 103

16 февраля 2017, 11:34

В столице заработает система смарт-здравоохранение.


В Астане запущен проект «Единый медицинский информационный сall-центр». В 2017 году данная служба переведена в круглосуточный режим работы, позволяющий горожанам получить информацию по всем вопросам здравоохранения и записаться на прием к врачу 24 часа в сутки через единый телефон 103.

Об этом аким Астаны сообщил населению города в ходе отчетной встречи, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт города.

По словам Исекешева, большой проблемой была и остается загруженность медработников бумагами. Для ее решения в пилотном режиме отработан проект по внедрению единой электронной медицинской карты пациента.

"Это позволит значительно улучшить качество оказываемой медицинской помощи населению и убрать бумажный документооборот во всех больницах и поликлиниках города", – отметил он.

Система позволит отследить состояние здоровья каждого с момента рождения до глубокой старости и проводить профилактические мероприятия с учетом индивидуальных особенностей.

Фото: akod22.ru

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