В Астане записаться на прием к врачу можно будет через короткий номер 103
16 февраля 2017, 11:34
В столице заработает система смарт-здравоохранение.
В Астане запущен проект «Единый медицинский информационный сall-центр». В 2017 году данная служба переведена в круглосуточный режим работы, позволяющий горожанам получить информацию по всем вопросам здравоохранения и записаться на прием к врачу 24 часа в сутки через единый телефон 103.
Об этом аким Астаны сообщил населению города в ходе отчетной встречи, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт города.
По словам Исекешева, большой проблемой была и остается загруженность медработников бумагами. Для ее решения в пилотном режиме отработан проект по внедрению единой электронной медицинской карты пациента.
"Это позволит значительно улучшить качество оказываемой медицинской помощи населению и убрать бумажный документооборот во всех больницах и поликлиниках города", – отметил он.
Система позволит отследить состояние здоровья каждого с момента рождения до глубокой старости и проводить профилактические мероприятия с учетом индивидуальных особенностей.
Фото: akod22.ru
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