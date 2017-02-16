Порядок проведения работ по сертификации систем менеджмента

Уалиева Анар Абсаттаровна,

ведущий специалист Департамента Комитета

технического регулирования и

метрологии по г.Астане

Сертификация систем менеджмента — это процедура подтверждения степени соответствия и результативности определенной системы менеджмента требованиям стандарта на данную систему менеджмента.

Порядок проведения сертификации систем менеджмента в государственной системе технического регулирования Республики Казахстан регламентируется Законами Республики Казахстан «О техническом регулировании», «Об аккредитации в области оценки соответствия», государственными стандартами СТ РК 3.15.1-2009 «Сертификация систем менеджмента. Основные положения», СТ РК 3.15.2-2009 «Сертификация систем менеджмента. Порядок проведения работ по сертификации систем менеджмента».

Сертификацию систем менеджмента проводят органы по подтверждению соответствия систем менеджмента (ОПС СМ), аккредитованные на право проведения работ по сертификации систем менеджмента в системе аккредитации Республики Казахстан на соответствие требованиям СТ РК ISO/IEC 17021-1:2015 «Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента. Часть 1. Требования».

В национальном реестре субъектов аккредитации на сегодняшний день в Республике Казахстан зарегистрировано 76 Органов по подтверждению соответствия систем менеджмента, в том числе по г. Астане - 21.

Основные сертифицируемые системы менеджмента это:

- Система менеджмента качества (сертифицируется на соответствие требованиям стандарта СТ РК ИСО 9001-2016, ISO 9001:2015);

- Система экологического менеджмента (сертифицируется на соответствие требованиям стандарта СТ РК ИСО 14001-2016, ISO 14001:2015);

- Система менеджмента безопасности пищевой продукции (сертифицируется на соответствие требованиям стандарта СТ РК ИСО 22000-2006, ISO 22000:2005);

- Система менеджмента профессиональной безопасности и здоровья (сертифицируется на соответствие требованиям стандарта СТ РК OHSAS 18001-2008, OHSAS 1800:2007);

- Система менеджмента информационной безопасности (сертифицируется на соответствие требованиям стандарта СТ РК ИСО /МЭК 27001-2015, ISO/IEC 27001:2013);

- Система энергоменеджмента (сертифицируется на соответствие требованиям стандарта СТ РК ISO 50001-2012, ISO 5000:2011);

- Система менеджмента социальной ответственности (сертифицируется на соответствие требованиям стандарта СТ РК 1352-2012, SA 8000:2008).

Процесс сертификации систем менеджмента в основном состоит из 4 этапов:

1. Организационный этап. Заявитель подает заявку в орган по подтверждению соответствия систем менеджмента (далее - ОПС СМ) с необходимым пакетом документов для проведения сертификации систем менеджмента. После предварительного анализа заявки и представленных документов, ОПС СМ принимает решение о возможности проведения работ по сертификации систем менеджмента и в случае положительного решения заключает договор с заявителем.

2. Сертификационный аудит. На этом этапе назначенная ОПС СМ группа по аудиту выезжает на предприятие заявителя для проведения аудита «на месте». Аудит «на месте» проводится согласно утвержденной директором ОПС СМ программы и плана аудита, предварительно согласованной с заявителем. Результаты аудита, выводы и рекомендации группы по аудиту оформляет в виде акта по аудиту, один экземпляр которого передается заявителю. При обнаружении несоответствий группа по аудиту назначает корректирующие мероприятия по их устранению. Выполнение заявителем корректирующих мероприятий обязательно. Решение о выдаче или отказе в выдаче сертификата принимается ОПС СМ на основании рассмотрения отчета по аудиту и результатов выполнения корректирующих мероприятий. При положительном решении ОПС СМ оформляет сертификат соответствия системы менеджмента установленного образца. Сертификат соответствия системы менеджмента выдается сроком на 3 года.

3. Инспекционные аудиты. Инспекционный аудит проводит ОПС СМ, выдавший сертификат, в течение всего срока его действия, не реже одного раза в год. При инспекционном аудите общий объём проверки составляет одну треть процессов системы менеджмента. Если заявитель отказывается от проведения инспекционного аудита или препятствует проведению инспекционного аудита, ОПС СМ вправе аннулировать ранее выданный сертификат. Если при инспекционном аудите установлено, что заявитель продолжает соответствовать требованиям на систему менеджмента, ОПС СМ оформляет решение о подтверждении действия сертификата.

4. Ресертификация. Ресертификацию проходят заявители по окончанию срока действия сертификата. Процедура ресертификации аналогична проведению сертификационного аудита, описанного выше. Заявка на ресертификацию подается в ОПС СМ, проводивший первичную сертификацию за 2 месяца до окончания срока действия сертификата соответствия. На основании положительных результатов ресертификационного аудита взамен действующего сертификата оформляется новый, при этом сохраняется номер предыдущего сертификата.

В Казахстане, как и во многих других странах, организации с сертифицированной системой менеджмента имеют большие конкурентные преимущества при заключении государственных контрактов и участии в тендерах. Например, согласно Закона Республики Казахстан от 04.12.15 № 434-V «О государственных закупках», наличие сертифицированной системы менеджмента, в соответствии с требованиями национальных стандартов, является одним из критериев для признания товара, работы, услуги участника конкурса более качественными.

В целом, наличие сертифицированной системы менеджмента способствует улучшению имиджа организации и является гарантией благонадежности организации для потребителей и партнеров.