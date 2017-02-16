Исекешев приостановил внедрение платного въезда на территорию Астаны
16 февраля 2017, 11:44
Мы пока приостанавливаем внедрение платного въезда и внедрение одностороннего движения на проспектах Абылай хана и Кудайбердыулы - Исекешев.
Асет Исекешев приостановил внедрение платного въезда и одностороннего движения на проспектах Абылай хана и Кудайбердыулы. Об этом аким Астаны рассказал на отчетной встрече с населением, передает корреспондент Zakon.kz.
«Мы пока приостанавливаем внедрение платного въезда и внедрение одностороннего движения на проспектах Абылай хана и Кудайбердыулы», - сказал Исекешев.
Аким отметил, что общественный транспорт – важный вопрос, который требует решения с учетом мнения граждан. Тем более, что город быстро растет и требует создания новой модели управления городским транспортом с высокой пропускной способностью.
«Есть три ключевых проблемы: первое – нехватка автобусов, люди жалуются - надо протянуть маршруты, второе – нехватка остановочных павильонов, третье – культура вождения и работа наших автобусных парков. Поэтому с учетом собой важности мы провели общественные слушания, внимательно собрали все мнения и предложения», - сказал аким столицы.
К слову, для достижения максимальной пропускной способности глава города пообещал построить больше велодорожек.
При этом он отметил, что в Астане при поддержке правительства появится 386 новых автобусов – будут пересмотрены маршруты с учетом поступивших жалоб от населения.
Также в столице будет увеличено количество спец полос для общественного транспорта до 60 км.
Татьяна Ковалева, Астана
Фото: Motor.kz
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