Исекешев приостановил внедрение платного въезда на территорию Астаны

Мы пока приостанавливаем внедрение платного въезда и внедрение одностороннего движения на проспектах Абылай хана и Кудайбердыулы - Исекешев.

Асет Исекешев приостановил внедрение платного въезда одностороннего движения на проспектах Абылай хана и Кудайбердыулы. Об этом аким Астаны рассказал на отчетной встрече с населением, передает корреспондент Zakon.kz





«Мы пока приостанавливаем внедрение платного въезда и внедрение одностороннего движения на проспектах Абылай хана и Кудайбердыулы», - сказал Исекешев.





Аким отметил, что общественный транспорт – важный вопрос, который требует решения с учетом мнения граждан. Тем более, что город быстро растет и требует создания новой модели управления городским транспортом с высокой пропускной способностью.





«Есть три ключевых проблемы: первое – нехватка автобусов, люди жалуются - надо протянуть маршруты, второе – нехватка остановочных павильонов, третье – культура вождения и работа наших автобусных парков. Поэтому с учетом собой важности мы провели общественные слушания, внимательно собрали все мнения и предложения», - сказал аким столицы.





К слову, для достижения максимальной пропускной способности глава города пообещал построить больше велодорожек.





При этом он отметил, что в Астане при поддержке правительства появится 386 новых автобусов – будут пересмотрены маршруты с учетом поступивших жалоб от населения.

Также в столице будет увеличено количество спец полос для общественного транспорта до 60 км.





Татьяна Ковалева, Астана

Фото: Motor.kz



