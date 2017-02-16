Житель Лас-Вегаса заявил, что его избил Джастин Бибер
16 февраля 2017, 11:45
Певец, предположительно, будучи нетрезв, якобы подошел к столику, за которым сидел Родни Кэннон, и примерил принадлежащие последнему солнечные очки.
Житель Лас-Вегаса (штат Невада) Родни Кэннон подал заявление в полицию, в котором говорится, что его избил канадский поп-исполнитель Джастин Бибер вместе со своими телохранителями. Документ был получен в среду ТАСС.
Из него следует, что Кэннон обратился к стражам порядка в Кливленде (штат Огайо) во вторник. Мужчина рассказал, что инцидент произошел в июне прошлого года в одном из отелей Кливленда, куда приехал Бибер. Певец, предположительно, будучи нетрезв, якобы подошел к столику, за которым сидел Кэннон, и примерил принадлежащие последнему солнечные очки. Кэннон начал фотографировать поп-исполнителя, что тому крайне не понравилось.
Между мужчинами завязалась ссора, во время которой Бибер трижды ударил Кэннона кулаком по лицу. Позже к потасовке присоединились и телохранители певца, которые также нанесли пострадавшему мужчине несколько ударов. Как следует из документа, в итоге Кэннон получил серьезную травму, врачи посчитали, что у него могло быть сотрясение мозга. Мужчина так и не получил назад свои очки, а его телефон был поврежден.
В заявлении не разъясняется, почему Кэннон ждал несколько месяцев перед тем, как уведомил полицию об инциденте. Информация о том, что Биберу предъявлены обвинения, пока не поступала. Его официальные представители пока не комментируют сообщения об инциденте.
В прошлом канадский исполнитель не раз имел трудности с законом в США. В январе 2014 года один из соседей Бибера в штате Калифорния обвинил певца в том, что тот забрасывал его дом куриными яйцами, нанеся ущерб на тысячи долларов. Позже в этом же месяце Бибер был уличен полицией Майами-Бич (штат Флорида) в лихачестве на дороге, вождении в нетрезвом виде и сопротивлении при аресте. Певцу предъявляли и иные обвинения в США и других странах.
В 2014 году на официальном сайте Белого дома была опубликована петиция с призывом к американским властям лишить Бибера вида на жительство в США и выслать его из страны. Документ подписали более 200 тыс. человек, однако официальных комментариев со стороны американской администрации тогда не последовало.
Фото © Photo by Jordan Strauss/Invision/AP, File
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