СМИ: Ким Чен Нама отравили за пять секунд

Как пишет издание, согласно полученным данным с камер наблюдения в терминале вылета, две женщины долгое время следили за своим объектом, выбирая удобный момент, когда вокруг него будет малолюдно. Затем одна из женщин завела с ним разговор, в то время как другая, стоя позади него, отравила его. Вместе с тем пока до конца неизвестно, каким образом яд проник в тело Ким Чен Нама. После этого женщины покинули терминал и скрылись на такси.

"Вся операция была четко спланирована и проведена безупречно, если бы не камеры наблюдения, то нападавших вряд ли бы удалось установить", - приводит газета мнение представителя полиции.





Правоохранительные органы Малайзии во вторник подтвердили смерть Ким Чен Нама, который почувствовал себя плохо в аэропорту Куала-Лумпура и скончался по пути в больницу. По данным полиции, он обратился за помощью к сотрудникам наземных служб с жалобами на сильное головокружение, рассказав, что неизвестный брызнул ему в лицо некой жидкостью, после чего скрылся; согласно другой версии, неизвестная женщина поднесла к его лицу пропитанную каким-то веществом ткань; южнокорейские СМИ сообщали о нападении с использованием отравленных игл. Вместе с тем ни одна из озвученных версий еще не нашла подтверждения.

Ким Чен Нам - старший сын бывшего руководителя КНДР Ким Чен Ира, рожденный известной северокорейской актрисой Сон Хе Рим. Некоторое время он считался наиболее вероятным преемником отца на посту руководителя КНДР, однако попал в опалу после попытки въехать в Японию по поддельному паспорту в мае 2001 года и с тех пор проживал за рубежом, в частности в китайском анклаве Макао.





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