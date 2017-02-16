40 тыс. квартир планируют ввести в эксплуатацию в Астане до 2021 года

40 тыс. квартир планируют ввести в эксплуатацию в Астане в течение 2017-2021 годов. Такими данными сегодня поделился с населением аким столицы Асет Исекешев, передает корреспондент Zakon.kz





Из них, по данным главы города, за счёт бюджетных средств через управление строительства будет введено в эксплуатацию более 8 тыс. квартир, арендных - 2300, кредитных - 6 тыс. и остальные квартиры по 7-8 тыс. в год будут сдаваться, начиная со следующего года.





«Таким образом, 8 тысяч за счёт бюджетных средств, остальные - частные застройщики, но мы будем помогать им сетями и институт развития государства будет помогать им финансированием. За счёт ипотечного кредитования льготного, за счёт механизма «Жилстройсбербанка» ценовой диапазон планируется от 230 до 300 тыс. тенге. В первую очередь, будут обеспечены те люди, которые стоят в очереди» - сказал он.





Ранее Исекешев привел статистические данные роста очередников. Так, по его словам, в очереди за квартирами в Астане в 2007 году стояло 7 тыс. человек, сейчас - 44 тыс. человек. Только на протяжении 2016 года в очередь встали 6 тыс. человек.





«Конечно, сразу обеспечить жильём - это очень сложно. Поэтому, как вы знаете, по поручению главы государства правительством принята программа жилищного строительства «Нурлы жер», которая предусматривает возможность для всех горожан улучшить свои жилищные условия. Мы работаем над этой программой в рамках города» - сказал он.





Татьяна Ковалева, Астана

Фото: Вечерняя Астана







