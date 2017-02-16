В Алматы за порядком круглосуточно следят около 2 тысяч полицейских и военнослужащих

Комплексными силами полиции раскрыто около 10 тысяч уголовных правонарушений, совершенных на улицах и в общественных местах города.

Круглосуточно за правопорядком в городе следят около двух тысяч полицейских, передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматы.





Как отмечают в ведомстве, Департаментом при взаимодействии с другими заинтересованными государственными органами принят ряд организационно-практических мер, направленных, в первую очередь, на обеспечение безопасности жителей и гостей города.





«В целях предупреждения правонарушений на территории города проведено 82 оперативно-профилактических мероприятия, такие как "Правопорядок", "Подросток закон безопасность", "Каникулы", "Дети в ночном городе, "Мигрант", "Учет" и др. В результате принятых мер снижен рост уголовных правонарушений на 4,5%, меньше совершено особо тяжких на 41,1% и тяжких преступлений на 19,6%, убийств на 23,9%, разбоев на 33,7%, грабежей на 8,7%, краж из квартир на 2,7%», - информировали в пресс-службе ДВД.





Ежесуточно охрану общественного порядка в городе обеспечивают около двух тысяч полицейских и военнослужащих Национальной гвардии, которые перекрывают две с лишним тысячи маршрутов патрулирования, в том числе и пешие.





«В результате комплексными силами полиции раскрыто около 10 тысяч уголовных правонарушений, совершенных на улицах и в общественных местах города, более 4 тысячи из них раскрыты по «горячим следам». Улучшена раскрываемость всех видов правонарушений», - констатировали в полиции.