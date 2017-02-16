Судья объяснил, почему насильнику 6-летней Вики в Актау не дали пожизненное

Председатель межрайонного суда по уголовным делам Мангистауской области Азат Избасаров рассказал о громком процессе, который завершился 14 февраля - 32-летнего Валерия Аржанова, обвиняемого в похищении, изнасиловании и убийстве шестилетней Виктории Мининой, осудили на 25 лет колонии строгого режима , пишет , пишет газета "Лада"





Напомним, шестилетняя девочка пропала 20 августа 2016 года в районе магазина «Иваныч», расположенного в 1 микрорайоне в доме №29. Ребенка нашли спустя несколько часов в районе поселка Приморский и доставили в областную детскую больницу. Врачи подтвердили, что девочку изнасиловали. Полиция Актау 21 августа нашла свидетеля преступления, который опознал одного из посетителей магазина «Иваныч», попавшего в объектив камеры видеонаблюдения, как возможного подозреваемого. Спустя неделю ребенок был перевезен из областной детской больницы Актау в отделение детской анестезиологии и реанимации Национального научного центра материнства и детства в Астане. Шестилетняя Виктория Минина, не приходя в сознание, 21 ноября скончалась. За жизнь ребенка больше двух месяцев боролись казахстанские и зарубежные врачи. Весь Казахстан сопереживал эту трагедию. Сотни людей пришли проститься с девочкой. День смерти Вики предлагают сделать Днем борьбы с педофилией в Казахстане. Многие задаются вопросом - почему Валерию не дали пожизненное заключение. Оказалось, что трое из 11 присяжных заседателей не проголосовали за такое наказание. Подсудимого признали виновным по четырем из пяти предъявленных ему статей Уголовного кодекса РК: похищение человека, убийство, изнасилование и незаконное обращение с наркотическими средствами. От одной из пяти статей - «Действия сексуального характера» - отказался сам государственный обвинитель в ходе судебных прений в связи с тем, что она бездоказательна.

По словам Аржанова, о пожизненном заключении просили прокурор и представитель потерпевшей. Однако, согласно действующему законодательству страны, такое наказание должно быть принято единогласно. А среди участвующих по делу присяжных заседателей были люди, которые не поддержали данное наказание, поэтому он получил 25 лет лишения свободы.





Вину осужденного, по словам судьи, доказали экспертизы. Также следствию удалось найти свидетелей, которые видели 32-летнего мужчину и у дома, где была похищена девочка, и там, где ее обнаружили. Проводились судебно-биологическая экспертиза, молекулярно-генетическая экспертиза, медико-криминалистическая экспертиза.





Судья говорит: согласно судебно-медицинской экспертизе, причиной смерти ребенка стали последствия асфиксии. Осужденный душил девочку, как пояснил Азат Избасаров, руками и шнурком от кулона, висящего у нее на шее.





Валерий Аржанов во время следствия несколько раз менял свои показания.





"Сначала, когда его задержали, он говорил, что был со своим ребенком. Второй раз, что находился один и занимался в машине действиями сексуального характера. Третий раз он сказал, что употреблял там наркотические средства – марихуану. Однако среди таких показаний он давал еще и признательные, и писал явку с повинной на имя прокурора Мангистауской области, а также выезжал на проверку показаний на место. Во время следственных действий он описал весь день, 20 августа 2016 года: откуда он начал свой путь, откуда он забирал девочку, и куда он ее отвез. Он лично сам все это показал", - говорит Азат Избасаров.





Судебно-психиатрическая экспертиза, по словам судьи, признала Аржанова вменяемым. Но известно также, что в подростковом возрасте он состоял на учете у психиатра. Но по истечению определенного времени с учета он был снят в связи с тем, что заболевание не прогрессировало. У него была легкая форма дебилизма и заикание. Родные девочки сообщили, что приговором суда довольны и не планируют его обжаловать.









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