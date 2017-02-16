Геологи предсказали катастрофическое землетрясение в США
16 февраля 2017, 12:10
Геологический разлом под городом Санта-Барбара в южной части американского штата Калифорния может стать причиной землетрясения.
К такому выводу пришли американские ученые, которые опубликовали статью в журнале Geophysical Research Letters. Кратко об исследовании рассказывает издание Gizmodo, передает Lenta.ru.
Разлом Вентура (Ventura-Pitas Point Fault) протянулся на сто километров к западу от одноименного города, проходит под Санта-Барбарой и Голетой, а часть его находится под Тихим океаном. Вплоть до 80-х годов геологи считали, что он не является активным, однако новые данные показали, что он может спровоцировать разрушительное землетрясение. Главным фактором является его структура, которая может быть как ступенчатой, так и гладкой.
Чтобы определить точную форму разлома, ученые провели компьютерное моделирование, учитывая тектонику плит, а также данные о местной сейсмической активности. Оказалось, что Вентура имеет структуру, напоминающую лестницу, и находится ближе к поверхности, чем предполагалось ранее.
Это означает, что разлом является возможным источником землетрясений силой до восьми баллов по шкале Рихтера, а так как его часть располагается под океаном, то может вызвать и цунами.
Фото: Danita Delimont / Globallookpress.com
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