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Геологи предсказали катастрофическое землетрясение в США

16 февраля 2017, 12:10

Геологический разлом под городом Санта-Барбара в южной части американского штата Калифорния может стать причиной землетрясения.


К такому выводу пришли американские ученые, которые опубликовали статью в журнале Geophysical Research Letters. Кратко об исследовании рассказывает издание Gizmodo, передает Lenta.ru.

Разлом Вентура (Ventura-Pitas Point Fault) протянулся на сто километров к западу от одноименного города, проходит под Санта-Барбарой и Голетой, а часть его находится под Тихим океаном. Вплоть до 80-х годов геологи считали, что он не является активным, однако новые данные показали, что он может спровоцировать разрушительное землетрясение. Главным фактором является его структура, которая может быть как ступенчатой, так и гладкой.

Чтобы определить точную форму разлома, ученые провели компьютерное моделирование, учитывая тектонику плит, а также данные о местной сейсмической активности. Оказалось, что Вентура имеет структуру, напоминающую лестницу, и находится ближе к поверхности, чем предполагалось ранее.

Это означает, что разлом является возможным источником землетрясений силой до восьми баллов по шкале Рихтера, а так как его часть располагается под океаном, то может вызвать и цунами.

Фото: Danita Delimont / Globallookpress.com

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