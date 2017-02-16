Дефицит ученических мест в Астане будет решаться за счет ускоренного строительства школ

По сравнению с прошлым учебным годом, количество учащихся увеличилось на 13 445 человек.

Причиной дефицита ученических мест в Астане служит большой поток внутренней миграции населения. Об этом сообщил аким столицы Асет Исекешев , передает медиа–ресурс акимата Elorda Aqparat.





В настоящее время в Астане функционируют 95 общеобразовательных школ с общим контингентом 130 542 учащихся. По сравнению с прошлым учебным годом, количество учащихся увеличилось на 13 445 человек, из них 4 525 детей - за счет внутренней миграции (4 типовых школ на 1200 мест), остальные 8 920 детей - за счет естественного прироста населения.





Ежегодно увеличивается количество выпускников, подтвердивших свои знания аттестатом со знаком «Алтын белгi». В 2014 году их количество составляло 94 выпускников, в 2015 – 112, а в 2016 - 133 выпускника. Это хороший показатель за два года.

Начато тестирование учащихся с 4 по 11 классы с целью установления динамики успешности освоения предмета, как по отдельным учащимся, так и класса в целом. На эти цели выделено 91,4 млн тенге.





«В условиях оптимизации бюджетных расходов и роста миграции, мы сохранили необходимые объемы финансирования для обеспечения льготного проезда и питания школьников, контингент которых вырос на 9 тысяч детей (66 тысяч детей против 57 тысяч). На ближайшую перспективу разработана комплексная программа внедрения школьных перевозок, согласно которой в текущем году планируется сформировать маршрутную сеть и запустить 45 специализированных автобусов», - сообщил аким Астаны.





По его словам, немаловажным вопросом является внедрение инновационных технологий в образовательный процесс. В рамках программы в этом году оснастят 42 кабинета робототехники (на сумму 168 млн. тенге) и откроют специальность «мехатроника» (в сумме 182 млн. тенге) в Политехническом колледже.





С 2015 года в двух школах Астаны внедрен проект «Smart школа», для реализации проекта во всех школах, работа будет направлена на внедрение таких модулей, как система мониторинга безопасности ребенка, е- библиотека, электронный дневник, единая онлайн – бухгалтерия.

Данная система позволит объединить школы города в целую электронную образовательную среду. Между тем начата работа по подключению всех образовательных организаций к широкополосному интернету. В школах города используются более тысячи мультимедийных ресурсов, подготовленные казахстанской компанией Bilim Media Group совместно с ведущими британскими партнерами.



