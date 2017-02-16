Пленарное заседание Астанинского процесса назначено на 16:00

Пленарное заседание сторон, задействованных в Астанинском процессе, состоится в 16:00 по времени Астаны. Об этом сообщил Директор департамента Азии и Африки министерства иностранных дел РК Айдарбек Туматов, передает корреспондент Zakon.kz





«Вчера вы все видели, проходили очень интенсивные переговоры сторон. Сейчас они продолжаются. Приблизительно часов в 16:00 мы планируем, что будет пленарное заседание сторон, когда стороны опять сядут за общий круглый стол, и будут выступления и прения сторон. По итогам предполагается короткая пресс-конференция» - сказал он журналистам.





Основным итогом первого дня переговоров Туматов назвал обсуждение выполнения режима прекращения огня, что является одним из основных вопросов Астанинского процесса. Он также отметил, что первые 2 раунда переговоров уже состоялись. На данный момент проводится третий раунд на высоком уровне.





«Все стороны приехали еще вчера, сегодня прибыла делегация от оппозиции , ее возглавляет Мухаммад Аллуш - представитель группировки Джейш аль-Ислам. Турецкая правительственная делегация здесь находится, уровень представления, я бы не сказал, что высокий. От оппозиции сейчас в общей сложности девять человек» - рассказал Туматов.





По его предположению, сегодня переговоры сторон по ряду вопросов закончатся.





Представитель МИДа РК также рассказал о предполагаемой повестке дня.





«В основном рассматривается вопрос по созданию оперативной группы, которая будет следить за выполнением режима прекращения огня. Также рассматривается текст итогового заявления сторонами. Параллельно идет трек, на котором рассматривается присоединение определенных населенных пунктов к режиму прекращения огня, что очень важно », - сказал он.





Туматов также отметил, что именно Астана предоставляет возможность обсуждения практических вопросов в отличие от Женевской площадки, где рассматриваются вопросы политического урегулирования ситуации в Сирии. А также то, что страны-гаранты не случайно выбрали именно это время для переговоров в Астане. По его словам, это сделано, что для того, чтобы 23 февраля в Женеве предоставить уже конкретные результаты.





Татьяна Ковалева, Астана

Фото: BNews.kz



