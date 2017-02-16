С 1 марта 2017 года ставки таможенных сборов переводятся в национальную валюту (в тенге)

ДГД по Алматинской области сообщает, что в соответствии с Постановлением Правительства РК от 13 февраля 2017 года № 56 внесены изменения в постановление Правительства РК от 21 января 2011 года № 24 «Об утверждении ставок таможенных сборов, взимаемых таможенными органами» в части перевода всех ставок таможенных сборов в национальную валюту (в тенге).

Постановление № 56 вводится в действие с 1 марта 2017 года.

Ставки таможенных сборов, взимаемых органами государственных доходов