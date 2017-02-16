Министерство Юстиции и Всемирный Банк будут совместно работать над усилением судебной экспертизы в Казахстане

Юрий Бикбаев, Руководитель проекта «Усиление судебной экспертизы»

В последнее время судебная экспертиза стала предметом активных дискуссий, особенно после публикации ряда известных исследований и аналитических обзоров, проводимых в США, начиная с 2009 года.

Эти дискуссии зачастую были сосредоточены на научных вопросах, ставили под вопрос обоснованность заключений и документально фиксировали как она затрагивает жизни людей, сталкивающихся с системой правосудия. Необходимость реформ и более систематического подхода стала очевидной, однако не хватало нескольких решающих компонентов для того, чтобы произвести кардинальные изменения. Совместный проект Министерства Юстиции и Всемирного Банка нацелен на то, чтобы обратить внимание именно на эти недостающие составляющие и, в то же время, на всю систему в целом.

С момента запуска в октябре прошлого года, проект «Усиление Судебной Экспертизы», запланированный на два года, уже начал давать результаты, указав на ряд направлений для работы. «Мы сосредоточены на ключевых показателях эффективности на уровне лабораторий, законодательства и нормативно-правовых актов на системном уровне, и на повышении квалификации экспертов на уровне индивидуального подхода к кадрам», сообщил Юрий Бикбаев, руководитель проекта, гражданин Великобритании родом из Санкт-Петербурга, с более чем 20-летним опытом работы в Великобритании и США. «Связать все воедино и предложить новую модель всего за два года может оказаться сложной задачей, но мы воодушевлены этой потрясающей перспективой», добавил он.

Судебно-экспертная деятельность в Казахстане в недавнем прошлом была подвержена значительным преобразованиям. На международной конференции в декабре прошлого года, посвященной запуску проекта, Министр Юстиции Марат Бекетаев, подчеркнул, что «дальнейшее развитие нашей системы правосудия потребует улучшения различных институтов, в том числе системы судебной экспертизы». Министр также отметил, что перевод судебной медицины из подчинения Министерству Здравоохранения в подчинение Министерству Юстиции был завершен в июле 2016 года, тем самым объединив всю судебно-экспертную деятельность под одной крышей. В настоящее время, Центр Судебной Экспертизы и Центр Судебной Медицины находятся в процессе слияния. «Я участвовал во многих обсуждениях с международными экспертами и практиками в поисках передового опыта, новейших стратегий и накопленных знаний», прокомментировал Юрий Бикбаев, «и ряд видных экспертов высоко оценили логику объединения двух центров с целью улучшения управления и эффективности».

В то время как более совершенное управление и повышенная эффективность систем и процедур ведения деятельности являются ключевыми приоритетами проекта, изучение судебной экспертизы в разрезе всех ее типов и на уровне отдельно взятого эксперта представляет собой особую задачу. «Мы планируем направить более 200 судебных экспертов на обучение за рубежом», говорит заместитель руководителя проекта и координатор по обучению Сауле Жакселекова. «Это будет значительным начинанием, которое, согласно общему соглашению, потребует вовлечения в проект таких партнеров как «PriceWaterhouseCoopers», для помощи с планированием и логистикой, и мы обращаем особое внимание на мировой опыт в области судебной экспертизы, соответствующий целям и потребностям Казахстана». Ожидается, что партнеры проекта: King’s College London (Королевский Колледж Лондона), один из ведущих британских университетов, проводящих исследования в области криминалистики с 1970-х годов, и Key Forensic Services, ведущая частная компания Британии, предоставляющая судебно-экспертные услуги, примут у себя группы экспертов из Казахстана. Университету КАЗГЮУ, ведущему консультанту Министерства Юстиции по данному проекту, будет оказана поддержка со стороны Astana Garant Consulting в области ключевых индикаторов эффективности и стратегий и QPA Strategies для анализа международной экспертизы.

Проект уделит особое внимание поддержке дальнейшего развития участников частного сектора в области судебно-экспертной деятельности. Создание палаты частных судебных экспертов - один из вариантов стимулирования роста в данной сфере. «Опыт Великобритании и США интересен и актуален для нас, и подход Новой Зеландии заслуживает особого внимания», заявил Юрий Бикбаев, «но мы должны быть очень осторожны в своих рекомендациях, с тем, чтобы внести предложения наиболее подходящие для Казахстана, с учетом его уникальных условий и динамики развития. В этом и состоит основная цель проекта».