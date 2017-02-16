Платный проезд по дорогам РК не превысит 1 тенге за километр для легковушек

Стоимость проезда по новым платным дорогам Казахстана не превысит 1 тенге за километр для легковых автомобилей, заверил в четверг вице-министр по инвестициям и развитию Роман Скляр.

В настоящее время в Казахстане платным является проезд по трассе Астана – Щучинск, где с 2013 года тариф составляет 1 тенге за километр для легковых машин (протяженность платного участка – 217 километров).





"На новых участках автомобильных мы не планируем поднимать оплату выше этой нормы пока", — сказал Скляр на брифинге в правительстве. При этом, по его оценке, бюджет страны будет получать от платных дорог до 30 миллиардов тенге ежегодно к 2020 году. К 2020 году планируется поэтапное внедрение системы взимания платы на шести тысячах километрах автодорог республиканского значения, что позволит ежегодно собирать порядка 30 миллиардов тенге", — уточнил вице-министр.