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СМИ: подозреваемый в убийстве двух журналистов в Доминикане покончил с собой

16 февраля 2017, 12:39

Полиция пока не распространяла версий насчет вероятных причин расправы.


Главный подозреваемый в убийстве двух журналистов в Доминиканской Республике во время трансляции радиопередачи в прямом эфире покончил с собой во время преследования полицией, передает ТАСС.

Об этом сообщило в среду доминиканское телевидение, уточнив, что вероятный преступник покончил жизнь самоубийством в одном из районов на окраине города Сан-Педро-де-Макорис, где произошла расправа.

Главный подозреваемый в убийстве журналистов Хосе Родригес убил себя, когда понял, что ему не удастся скрыться от полицейского патруля, сообщило телевидение.

Два журналиста были застрелены во время прямого эфира на радио 103FM в городе Сан-Педро-де-Макорис, находящемся в 70 км к востоку от столицы Санто-Доминго. Во время эфира один из репортеров вел прямую трансляцию в Facebook. Среди погибших - ведущий Луис Мануэль Медина и продюсер Леонидас Мартинес. Ранения получила также секретарь радиостанции Дайана Гарсиа.

Полиция пока не распространяла версий насчет вероятных причин расправы, которая вызвала большой резонанс. Журналистские организации Доминиканской Республики выступили с решительным осуждением убийства, потребовав от властей принять дополнительные меры для обеспечения безопасности работников СМИ.

Фото с сайта Depo.ua

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