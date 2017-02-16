В Астане ликвидируют школьные поборы

Аким Астаны Асет Исекешев сообщил, что для искоренения поборов в школах увеличивается объём финансирования учебных заведений, передает медиа - ресурс акимата Elorda Aqparat.





«Отдельно остановлюсь на злободневном вопросе – это поборы в школах и садах. Я встречался с педагогическими коллективами, родительским активом, изучаю ситуацию посредством социальных сетей и вижу, что данная проблема до конца не искоренена. В целях искоренения поборов в образовательных учреждениях создана Общественная комиссия. По итогам таких встреч выявлен ряд системных проблем, над которыми мы работаем», - сообщил А.Исекешев.





С целью решения этого вопроса в текущем году было значительно увеличено финансирование из местного бюджета на материально-техническое оснащение образовательной сети, закуп учебников и питание. Всего было выделено 39 млрд. тенге с ростом на 12% к прошлому году.





В каждой школе Астаны на информационном табло размещена информация о расходах бюджетных средств на нужды школы, также будет внедряться система онлайн-бухгалтерии совместно с МОН РК. Будут созданы попечительские советы, которые будут вести общественный контроль расходования спонсорских средств, а также отчетность директора перед попечительским советом школы.



