В Астане ликвидируют школьные поборы
16 февраля 2017, 12:42
Школе необходимо стать по-настоящему открытой системой.
Аким Астаны Асет Исекешев сообщил, что для искоренения поборов в школах увеличивается объём финансирования учебных заведений, передает медиа - ресурс акимата Elorda Aqparat.
«Отдельно остановлюсь на злободневном вопросе – это поборы в школах и садах. Я встречался с педагогическими коллективами, родительским активом, изучаю ситуацию посредством социальных сетей и вижу, что данная проблема до конца не искоренена. В целях искоренения поборов в образовательных учреждениях создана Общественная комиссия. По итогам таких встреч выявлен ряд системных проблем, над которыми мы работаем», - сообщил А.Исекешев.
С целью решения этого вопроса в текущем году было значительно увеличено финансирование из местного бюджета на материально-техническое оснащение образовательной сети, закуп учебников и питание. Всего было выделено 39 млрд. тенге с ростом на 12% к прошлому году.
В каждой школе Астаны на информационном табло размещена информация о расходах бюджетных средств на нужды школы, также будет внедряться система онлайн-бухгалтерии совместно с МОН РК. Будут созданы попечительские советы, которые будут вести общественный контроль расходования спонсорских средств, а также отчетность директора перед попечительским советом школы.
Фото: azh.kz
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4844492-85ca2117e2053bf080ee52fc6aa7b6cb
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...