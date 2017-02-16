В Мексике обнаружен похищенный контейнер с радиоактивными материалами
16 февраля 2017, 12:46
Тревога из-за украденного источника радиации отменена.
Контейнер с радиоактивными материалами, похищенный ранее на этой неделе в центральной части Мексики, был обнаружен в штате Гуанахуато, передает ТАСС.
Как сообщили власти региона, не имевшую никаких повреждений емкость нашли в среду вечером на парковке возле одного из магазинов города Селайя.
"Тревога из-за украденного источника радиации отменяется, - написал на своей странице в сети микроблогов "Твиттер" национальный координатор сил гражданской обороны Луис Фелипе Пуэнте. - Благодарим население за сотрудничество, а силы гражданской обороны Гуанахуато за быструю работу". После пропажи контейнера тревога была объявлена в штатах Керетаро, Идальго, Мехико, Гуанахуато, Сан-Луис-Потоси и Мичоакан.
В феврале 2016 года в штате Керетаро преступники угнали грузовик, на борту которого находились радиоактивные материалы. Машина была найдена спустя почти 10 дней. Аналогичный случай произошел в апреле 2015 года, когда пропал небольшой контейнер с иридием-192. Позднее его также удалось обнаружить.
Иван Валюк
Фото с сайта RRnews.ru
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4844493-0aefa366b7567ee5dc1eab7ff6b10541
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...