В Мексике обнаружен похищенный контейнер с радиоактивными материалами

Контейнер с радиоактивными материалами, похищенный ранее на этой неделе в центральной части Мексики, был обнаружен в штате Гуанахуато, передает передает ТАСС





Как сообщили власти региона, не имевшую никаких повреждений емкость нашли в среду вечером на парковке возле одного из магазинов города Селайя.





"Тревога из-за украденного источника радиации отменяется, - написал на своей странице в сети микроблогов "Твиттер" национальный координатор сил гражданской обороны Луис Фелипе Пуэнте. - Благодарим население за сотрудничество, а силы гражданской обороны Гуанахуато за быструю работу". После пропажи контейнера тревога была объявлена в штатах Керетаро, Идальго, Мехико, Гуанахуато, Сан-Луис-Потоси и Мичоакан.





В феврале 2016 года в штате Керетаро преступники угнали грузовик, на борту которого находились радиоактивные материалы. Машина была найдена спустя почти 10 дней. Аналогичный случай произошел в апреле 2015 года, когда пропал небольшой контейнер с иридием-192. Позднее его также удалось обнаружить.



