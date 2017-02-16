 
Преимущественно облачно
-12°

Астана

Преимущественно облачно

Вероятность осадков: 55%

Влажность: 83%

Давление: 734 мм рт. ст.

Ветер: юго-западный, 4.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

321.75

16 февраля 

Курс НБРК

320.70

-

АЛМАТЫ

Покупка

321.30

Продажа

321.75

АСТАНА

Покупка

319.00

Продажа

320.00

Подробнее
339.70

16 февраля 

Курс НБРК

338.37

-

АЛМАТЫ

Покупка

338.00

Продажа

339.70

АСТАНА

Покупка

339.00

Продажа

340.00

Подробнее
Новости за сегодня

В Алматинской области сменился прокурор

 

Сегодня в ходе актива под председательством акима области Амандыка Баталова заместитель Генерального Прокурора РК Ерлик Кененбаев представил активу Алматинской области нового прокурора.

Им назначен Жылкыбаев Азамат Сембаевич, ранее занимавший должность первого заместителя прокурора региона.

В ходе актива Ерлик Кененбаев отметил професииональные качества вновь назначенного прокурора области, особо отметив его большой стаж работы, широкую осведомленность и глубокие знания.

В свою очередь аким области А.Баталов подчеркнул большой вклад органов прокуратуры в укрепление законности и правопорядка в регионе.

Стоит отметить, что Миразов Габит Туреевич, занимавший ранее должность прокурора области, назначен прокурором города Алматы.

 

16 февраля 2017, 12:43
Источник, интернет-ресурс: Алматинского областного акимата

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код