В Алматинской области сменился прокурор

Сегодня в ходе актива под председательством акима области Амандыка Баталова заместитель Генерального Прокурора РК Ерлик Кененбаев представил активу Алматинской области нового прокурора.

Им назначен Жылкыбаев Азамат Сембаевич, ранее занимавший должность первого заместителя прокурора региона.

В ходе актива Ерлик Кененбаев отметил професииональные качества вновь назначенного прокурора области, особо отметив его большой стаж работы, широкую осведомленность и глубокие знания.

В свою очередь аким области А.Баталов подчеркнул большой вклад органов прокуратуры в укрепление законности и правопорядка в регионе.

Стоит отметить, что Миразов Габит Туреевич, занимавший ранее должность прокурора области, назначен прокурором города Алматы.