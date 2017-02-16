Назначен руководитель аппарата акима Южно-Казахстанской области

По согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан распоряжением акима области на должность руководителя аппарата акима Южно-Казахстанской области назначен Ауельхан Тургынбеков, сообщила пресс-служба акима ЮКО

Аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев представил руководящему составу и руководителям управлений вновь назначенного руководителя аппарата.

«Все мы знаем, что Ауельхан Елтаевич и прежде занимал должность руководителя аппарата, поэтому накопленный им опыт сослужит ему хорошую службу в дальнейшей работе. Принимая это во внимание, я выражаю уверенность в том, что вы на должном уровне реализуете следующие задачи: глубокий анализ актуальных проблем деятельности аппарата акима области, обеспечение эффективности выполняемых работ, укрепление кадрового состава, усиление дисциплины, высокий уровень организации комплексной аттестации госслужащих, обеспечение своевременного и качественного выполнения поручений, поступивших от Аппарата президента, Кабинета премьер-министра и других высших органов. А также вопросы по улучшению уровня взаимодействия акимов районов и управлений области», - сказал аким Туймебаев.

Ауельхан Тургынбеков родился 29 октября 1959 года в Толебийском районе Южно-Казахстанской области. Образование высшее, квалификация по специальности инженер-механик, инженер-экономист.

Трудовую деятельность начал в 1981 году в Ленгерском районе Южно-Казахстанской области в качестве инженера-технолога в производственном объединении «Сельхозтехника».

Затем работал на руководящих должностях в районных и областных комсомольских организациях, в местных исполнительных органах.

Наряду с этим, занимал должности акима в Толебийском, Шардаринском, Сайрамском районах, а также должность первого заместителя председателя областного филиала партии «Нур Отан».

С августа 2016 года до настоящего времени работал акимом Тулькубасского района.