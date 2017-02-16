В Астане в 2017 году средний ремонт дорог будет проведен на 34 улицах

Одним из приоритетных направлений работы является подготовка инженерно-транспортной инфраструктуры города к проведению международной выставки ЭКСПО-2017.

В 2017 году одним из перспективных и самых важных аспектов снятия транспортной напряженности является дальнейшее строительство Малой кольцевой дороги, в рамках которой будет открыт проезд по улице Сарайшык от пр. Туран до ул. Бейсековой. Данная мера позволит значительно сократит интенсивность движения по проспектам Туран, Кабанбай батыра, ул. Мәңгілік Ел и миновать транзитному транспорту левобережную часть города, сообщил аким Астаны Асет Исекешев на отчетной встрече перед населением столицы, сообщает Zakon.kz





«Средний ремонт планируется провести на 34 улицах, в 2-х второстепенных проездах и по мосту «Арыс» общей протяженностью 51,8 км», - отметил А.Исекешев.





При этом аким Астаны напомнил, что в целях обеспечения дорожной инфраструктурой новых районов строительства в 2016 году построено 10,5 км новых дорог, в жилых массивах - 9,2 км, проведен средний ремонт на 41,2 км





Обеспечен проезд по улицам Сауран, Ақмешіт, Түркістан на участке от улицы № 26 до улицы № 27.





Одним из приоритетных направлений работы, продолжил аким Астаны, является подготовка инженерно-транспортной инфраструктуры города к проведению Международной выставки ЭКСПО-2017, к новому железнодорожному вокзалу, многофункциональному комплексу «Абу Даби Плаза», а также другим крупным объектам вводимым к началу проведения выставки.



