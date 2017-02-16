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Аким Астаны пообещал сообщать об отмене занятий в школах в 6 утра

16 февраля 2017, 12:53

Информация об отмене занятий в школах через единый номер 112 будет поступать вовремя.


Аким Астаны Асет Исекешев пообещал, что информация об отмене занятий в школах через единый номер 112 будет поступать вовремя, сообщает МИА «Казинформ».

На отчётной встрече с населением одна из жительниц поблагодарила за представляемые предупреждения об усиление ветра, метелях, закрытии дорог и отмене занятий в школах. И в тоже время упрекнула за то, что сообщения об отмене занятий приходят слишком поздно: в 8 и в 14 часов.

«Я делал начальнику управления образования замечание, что действительно поздно дают. В 6 утра нам даёт Казгидромет, в 6.05 будет информация вам поступать и в 12», - ответил глава администрации города, отвечая на просьбу астанчанки.

Фото: Алау

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