Малайзия передаст тело Ким Чен Нама КНДР

"Тело будет передано посольству КНДР", - отметил Хамиди, подчеркнув, что передача тела будет осуществлена, как только будут проведены все необходимые процедуры. По словам вице-премьера Малайзии, вскрытие тела Ким Чен Нама уже было проведено, однако точная причина смерти "на данный момент не определена".





Правоохранительные органы Малайзии во вторник подтвердили смерть Ким Чен Нама, который почувствовал себя плохо в аэропорту Куала-Лумпура и скончался по пути в больницу. По данным полиции, неизвестная женщина брызнула ему в лицо неустановленной жидкостью, после чего скрылась. Есть также сведения, что вторая неизвестная прижала к лицу Ким Чен Нама кусок ткани. Однако ни одна из версий пока не подтверждена. По этому делу власти Малайзии задержали уже троих подозреваемых.



