Работникам завода, который фигурирует в деле Бишимбаева, скоро выплатят зарплату
16 февраля 2017, 13:20
Также возобновится работа по строительству.
В Министерстве по инвестициям и развитию РК прокомментировали ситуацию по заводу по производству и обработке листового стекла в Кызылорде, который фигурирует в деле бывшего министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева, передает МИА «Казинформ».
Напомним, Куандыка Бишимбаева подозревают в хищении 1 млрд. тенге при строительстве этого завода. Как сообщили в КНБ РК, в бытность еще председателем правления АО «НУХ Байтерек» Бишимбаев организовал преступную схему по хищению 1 млрд. тенге при строительстве завода через подведомственную компанию ТОО «Orda Glass» и ее подрядную организацию ТОО «Шымкентхиммонтаж».
Председатель Комитета по инвестициям МИР РК Сапарбек Туякбаев отметил, что уже ведутся следственные работы. Сейчас задача не приостанавливать строительство и вовремя сдать объект.
"Недавно было проведено совещание в министерстве. Мы нашли механизм, то есть компания «Шымкентхиммонтаж» является не генподрядчиком, а участником консорциума генподрядчика. Замена этой компании никак не влияет на договоренности по контракту консорциума. Поэтому есть механизм, вопрос решается. Я думаю, этот объект сдадим вовремя. По зарплате этот вопрос решится в ближайшие дни и возобновится работа по строительству», - сказал он.
Как ранее сообщалось в СМИ, строители, которые возводят стекольный завод, заявили, что вот уже четыре месяца не получают зарплату. Свои финансовые трудности рабочие напрямую связывают с громким арестом бывшего министра национальной экономики.
Ранее глава нацхолдинга «Байтерек» Ерболат Досаев отмечал, что дополнительные средства на запуск завода не будут выделяться.
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