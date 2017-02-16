Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Работникам завода, который фигурирует в деле Бишимбаева, скоро выплатят зарплату

16 февраля 2017, 13:20

Также возобновится работа по строительству.


В Министерстве по инвестициям и развитию РК прокомментировали ситуацию по заводу по производству и обработке листового стекла в Кызылорде, который фигурирует в деле бывшего министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева, передает МИА «Казинформ».

Напомним, Куандыка Бишимбаева подозревают в хищении 1 млрд. тенге при строительстве этого завода. Как сообщили в КНБ РК, в бытность еще председателем правления АО «НУХ Байтерек» Бишимбаев организовал преступную схему по хищению 1 млрд. тенге при строительстве завода через подведомственную компанию ТОО «Orda Glass» и ее подрядную организацию ТОО «Шымкентхиммонтаж».

Председатель Комитета по инвестициям МИР РК Сапарбек Туякбаев отметил, что уже ведутся следственные работы. Сейчас задача не приостанавливать строительство и вовремя сдать объект.

"Недавно было проведено совещание в министерстве. Мы нашли механизм, то есть компания «Шымкентхиммонтаж» является не генподрядчиком, а участником консорциума генподрядчика. Замена этой компании никак не влияет на договоренности по контракту консорциума. Поэтому есть механизм, вопрос решается. Я думаю, этот объект сдадим вовремя. По зарплате этот вопрос решится в ближайшие дни и возобновится работа по строительству», - сказал он.

Как ранее сообщалось в СМИ, строители, которые возводят стекольный завод, заявили, что вот уже четыре месяца не получают зарплату. Свои финансовые трудности рабочие напрямую связывают с громким арестом бывшего министра национальной экономики.

Ранее глава нацхолдинга «Байтерек» Ерболат Досаев отмечал, что дополнительные средства на запуск завода не будут выделяться.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...