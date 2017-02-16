Работникам завода, который фигурирует в деле Бишимбаева, скоро выплатят зарплату

В Министерстве по инвестициям и развитию РК прокомментировали ситуацию по заводу по производству и обработке листового стекла в Кызылорде, который фигурирует в деле бывшего министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева , передает , передает МИА «Казинформ»





Напомним, Куандыка Бишимбаева подозревают в хищении 1 млрд. тенге при строительстве этого завода. Как сообщили в КНБ РК, в бытность еще председателем правления АО «НУХ Байтерек» Бишимбаев организовал преступную схему по хищению 1 млрд. тенге при строительстве завода через подведомственную компанию ТОО «Orda Glass» и ее подрядную организацию ТОО «Шымкентхиммонтаж».





Председатель Комитета по инвестициям МИР РК Сапарбек Туякбаев отметил, что уже ведутся следственные работы. Сейчас задача не приостанавливать строительство и вовремя сдать объект.





"Недавно было проведено совещание в министерстве. Мы нашли механизм, то есть компания «Шымкентхиммонтаж» является не генподрядчиком, а участником консорциума генподрядчика. Замена этой компании никак не влияет на договоренности по контракту консорциума. Поэтому есть механизм, вопрос решается. Я думаю, этот объект сдадим вовремя. По зарплате этот вопрос решится в ближайшие дни и возобновится работа по строительству», - сказал он.





Как ранее сообщалось в СМИ, строители, которые возводят стекольный завод, заявили, что вот уже четыре месяца не получают зарплату. Свои финансовые трудности рабочие напрямую связывают с громким арестом бывшего министра национальной экономики.



