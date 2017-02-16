МИР: стекольный завод из "дела Бишимбаева" сдадут в Кызылорде вовремя
16 февраля 2017, 13:21
Экс-министр национальной экономики Казахстана Куандык Бишимбаев подозревается в хищении 1 миллиарда тенге при строительстве завода по производству и обработке листового стекла в Кызылорде.
В министерстве по инвестициям и развитию Казахстана заверяют, что проект по строительству стекольного завода в Кызылорде, фигурантом по делу о хищениях при осуществлении которого является экс-глава министерства национальной экономики Куандык Бишимбаев, будет завершен вовремя.
По версии следствия, задержанный в конце прошлого года экс-министр национальной экономики в бытность свою председателем правления АО "НУХ Байтерек" Бишимбаев организовал преступную схему по хищению 1 миллиарда тенге при строительстве завода по производству и обработке листового стекла в Кызылорде через подведомственную компанию ТОО "Orda Glass" и ее подрядную организацию ТОО "Шымкентхиммонтаж". При этом строители, занятые в возведении завода, сообщили казахстанским СМИ, что уже четыре месяца не получают зарплату.
"По данному вопросу уже ведутся следственные работы, сейчас наша задача не приостанавливать строительство и вовремя сдать объект… Я думаю, этот объект сдадим вовремя ", – сказал в четверг на брифинге в правительстве председатель Комитета по инвестициям министерства по инвестициям и развитию Сапарбек Туякбаев.
По его словам, министерство провело совещание по этому проекту и нашли механизм его дальнейшей реализации.
"То есть компания "Шымкентхиммонтаж" является не генподрядчиком, а участником консорциума генподрядчика, соответственно, замена этой компании никак не влияет на договоренности по контракту консорциума. Поэтому есть механизм, вопрос решается", – сказал представитель МИР.
Он также заверил, что вопрос о задолженности по заработной плате перед рабочими, занятыми на стройке, решится "в ближайшие дни", и работа по строительству завода после этого возобновится. Строительство завода по производству и обработке листового стекла в Кызылорде планировалось завершить в октябре этого года.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото: © Sputnik / Максим Богодвид
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