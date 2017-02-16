МИР: стекольный завод из "дела Бишимбаева" сдадут в Кызылорде вовремя

"По данному вопросу уже ведутся следственные работы, сейчас наша задача не приостанавливать строительство и вовремя сдать объект… Я думаю, этот объект сдадим вовремя ", – сказал в четверг на брифинге в правительстве председатель Комитета по инвестициям министерства по инвестициям и развитию Сапарбек Туякбаев.

По его словам, министерство провело совещание по этому проекту и нашли механизм его дальнейшей реализации.





"То есть компания "Шымкентхиммонтаж" является не генподрядчиком, а участником консорциума генподрядчика, соответственно, замена этой компании никак не влияет на договоренности по контракту консорциума. Поэтому есть механизм, вопрос решается", – сказал представитель МИР.



