Гиперкар Aston Martin получит 6,5-литровый V12

Компания Aston Martin обнародовала перечень технических партнеров, которые участвуют в создании гиперкара AM-RB 001. Так, новая модель получит уникальный 6,5-литровый двигатель V12 от фирмы Cosworth, который будет работать в сочетании со сделанной на заказ семиступенчатой трансмиссией Ricardo с подрулевыми лепестками. Ранее сообщалось, что отдача силовой установки составит около 900 л.с., а соотношение мощности и массы – 1:1.





Хорватская компания Rimac, известная как создатель самого быстрого электрического гиперкара Concept-One, предоставит для AM-RB 001 «легкую гибридную систему – систему рекуперации кинетической энергии наподобие той, что используется в «Формуле-1» и, например, в Ferrari LaFerrari. Карбоновый монокок для AM-RB 001 создаст компания Multimatic – еще один давний партнер «Астона», принимавший участие в разработке суперкаров One-77 и Vulcan. Кроме того, Bosch будет отвечать за системы безопасности и электронику, Wipac – за светодиодную оптику, а Alcon и Surface Transforms – за тормозные механизмы.





Главным партнером Aston Martin в этом проекте является подразделение Red Bull Advanced Technologies, что и отражено в названии машины. Руководят разработкой гиперкара три человека – главный инженер Red Bull Racing Эдриан Ньюи, шеф-дизайнер Aston Martin Марек Рахйман и глава подразделения специальных проектов Aston Martin Дэвид Кинг. В общей сложности будет построено не более 150 дорожных автомобилей, включая все прототипы, и только 25 трековых. Поставлять покупателям их начнут в 2019 году. Цена еще не объявлена, предположительно она составит от 2 до 3 миллионов фунтов стерлингов. От заказчиков, число которых давно превысило запланированный тираж автомобилей, требуют предоплату в полмиллиона фунтов.



