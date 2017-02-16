Казахстанцы смогут в режиме реального времени отслеживать движение поездов

Сегодня в партии "Нұр Отан" презентовали новую программу "Цифровой Казахстан". Министр информации и коммуникаций рассказал, что государство создаст благоприятную почву для массового внедрения в Казахстане передовых IT-технологий.





В частности, будут разработаны мобильные приложения, через которые можно будет в режиме реального времени отслеживать движение железнодорожных поездов, сообщил Даурен Абаев.





Первый заместитель Председателя партии "Нұр Отан", который проводил заседание партийной комиссии, отметил в свою очередь, что необходимо четко понимать исключительную важность и масштабность поручения Президента по развитию в Казахстане современных IT-технологий.





"Наша главная цель, чтобы цифровые технологии охватили всю нашу страну и принесли реальную пользу каждому гражданину", - подчеркнул Мухтар Кул-Мухаммед.



