Казахстанцы смогут в режиме реального времени отслеживать движение поездов
16 февраля 2017, 13:37
Будут разработаны мобильные приложения.
Сегодня в партии "Нұр Отан" презентовали новую программу "Цифровой Казахстан". Министр информации и коммуникаций рассказал, что государство создаст благоприятную почву для массового внедрения в Казахстане передовых IT-технологий.
В частности, будут разработаны мобильные приложения, через которые можно будет в режиме реального времени отслеживать движение железнодорожных поездов, сообщил Даурен Абаев.
Первый заместитель Председателя партии "Нұр Отан", который проводил заседание партийной комиссии, отметил в свою очередь, что необходимо четко понимать исключительную важность и масштабность поручения Президента по развитию в Казахстане современных IT-технологий.
"Наша главная цель, чтобы цифровые технологии охватили всю нашу страну и принесли реальную пользу каждому гражданину", - подчеркнул Мухтар Кул-Мухаммед.
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