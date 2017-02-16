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В Шымкенте задержан водитель, сбивший насмерть пешехода 31 декабря

16 февраля 2017, 13:51

Подозреваемый арестован и водворен в ИВС. Проводится досудебное расследование.


Полицейские ЮКО задержали 31-летнего водителя, совершившего смертельный наезд на пешехода, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД ЮКО.

Напомним, 31 декабря 2016 года на одной из улиц Шымкента водитель на неустановленной автомашине совершил наезд на пешехода и скрылся с места происшествия. В результате ДТП от полученных травм пешеход, 1966 г.р. скончался на месте.

По данному факту возбудили уголовное дело по двум статьям УК РК: 345 «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами» и 347 «Оставление места дорожно-транспортного происшествия». Подозреваемого объявили в розыск.

В ходе ОРМ, спустя полтора месяца, сотрудники полиции задержали водителя автомашины «Ауди 100». Им оказался житель 32-летний житель Шымкента.

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