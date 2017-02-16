В Париже произошли новые столкновения протестующих с полицией

В Париже произошли очередные столкновения демонстрантов с полицией , передает , передает Lenta.ru





По данным BFMTV, манифестанты начали забрасывать сотрудников правоохранительных органов камнями и коктейлями Молотова. В ответ полицейские применили слезоточивый газ.





Подобные столкновения во французской столице и ряде других крупных городов страны начались после того, как 2 февраля в пригороде Парижа патрульные в ходе задержания нанесли серьезные травмы молодому человеку по имени Тео. Он обвинил стражей порядка в том, что они изнасиловали его дубинкой.



