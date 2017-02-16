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Премьер-Министр РК возглавит совет директоров нацкомпании Kazakh Invest

16 февраля 2017, 14:09

Процедура реорганизации и создания «Кazakh Invest» будет завершена до конца февраля.


Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев возглавит совет директоров национальной компании по инвестициям «Kazakh Invest», сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на председателя Комитета по инвестициям Министерства по инвестициям и развитию РК Сапарбека Туякбаева.

«Уровень этой национальной компании будет высоким. Инвесторы получат возможность обратиться напрямую к министрам, и даже главе Правительства со своими предложениями для подписания договоров. Принято решение, что совет директоров этой нацкомпании возглавит Премьер-Министр», - заявил он, выступая сегодня на пресс-конференции в Доме Правительства.

По его словам процедура реорганизации и создания «Кazakh Invest» будет завершена до конца февраля. Нацкомпания будет иметь широкую сеть зарубежных представителей и филиалов. Она будет выступать в качестве «единого переговорщика» с целевыми транснациональными корпорациями и крупными инвесторами от имени Правительства.

«У этой компании будут филиалы за рубежом, которые будут оказывать помощь, начиная с визовой поддержки, заканчивая с организацией встреч, переговоров, получением разрешений», - пояснил он.

Фото: Otyrar.kz



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