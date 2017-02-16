Премьер-Министр РК возглавит совет директоров нацкомпании Kazakh Invest

«Уровень этой национальной компании будет высоким. Инвесторы получат возможность обратиться напрямую к министрам, и даже главе Правительства со своими предложениями для подписания договоров. Принято решение, что совет директоров этой нацкомпании возглавит Премьер-Министр», - заявил он, выступая сегодня на пресс-конференции в Доме Правительства.



