Премьер-Министр РК возглавит совет директоров нацкомпании Kazakh Invest
16 февраля 2017, 14:09
Процедура реорганизации и создания «Кazakh Invest» будет завершена до конца февраля.
Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев возглавит совет директоров национальной компании по инвестициям «Kazakh Invest», сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на председателя Комитета по инвестициям Министерства по инвестициям и развитию РК Сапарбека Туякбаева.
«Уровень этой национальной компании будет высоким. Инвесторы получат возможность обратиться напрямую к министрам, и даже главе Правительства со своими предложениями для подписания договоров. Принято решение, что совет директоров этой нацкомпании возглавит Премьер-Министр», - заявил он, выступая сегодня на пресс-конференции в Доме Правительства.
По его словам процедура реорганизации и создания «Кazakh Invest» будет завершена до конца февраля. Нацкомпания будет иметь широкую сеть зарубежных представителей и филиалов. Она будет выступать в качестве «единого переговорщика» с целевыми транснациональными корпорациями и крупными инвесторами от имени Правительства.
«У этой компании будут филиалы за рубежом, которые будут оказывать помощь, начиная с визовой поддержки, заканчивая с организацией встреч, переговоров, получением разрешений», - пояснил он.
Фото: Otyrar.kz
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