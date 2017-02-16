Аким Астаны рассказал о системе ливневой канализации в столице

В 2017 году разрабатывается 16 проектов в рамках программы «Развитие системы ливневой канализации».

Аким города Астана Асет Исекешев сообщил, что согласно поручению Главы государства акиматом города разработан план мероприятий по развитию системы ливневой канализации города Астана до конца 2019 года , передает медиа–ресурс акимата Elorda Aqparat.





«За последние 3 года наблюдается рост среднегодовой нормы осадков, а в текущем году зафиксировано рекордное количество снега за последние 10 лет. Анализ предыдущих лет показывает, что в 2014 году убрано 3,2 миллиона куб.м. снега, в 2015 году — 3,4 миллиона куб.м., а в 2016 году вывезено уже 3,5 миллиона куб.м. снега, при этом сезон еще не завершился», - напомнил А.Исекешев.





Для профилактики паводков и стихийных наводнений в столице, закреплены подотчетные лица от предприятия строительной отрасли. Завершено строительство очистных сооружений в жилом массиве Көктал-1, выполнены работы по запуску технологической части очистных сооружений в районе ул.Қосшығұлұлы и в районе пересечения пр.Туран и ул. № 27, благоустройство будет выполнено до конца июня текущего года.





«Учтены все жилые массивы города Ильинка, Ондирис, Коктал, Железнодорожный, Пригородный, микрорайоны Юго-Восток и другие. Особое внимание уделено территориям нового железнодорожного вокзала, аэропорта, завода "Газмашаппаратуры"», - отметил аким города.





По его словам, в 2017 году планируется завершение строительства очистных сооружений в районе шоссе Алаш, улицы Бейсековой, в жилом массиве Пригородный, начать реконструкцию ОС в микрорайоне Ақ-бұлақ-3, ввести в эксплуатацию ОС в районе проспекта Тұран и улицы № 27, начать строительство ОС в районе нового железнодорожного вокзала, провести реконструкцию насосных станций, а также провести мероприятия по промывке существующих коллекторов ливневой канализации. К тому же, в 2017 году разрабатывается 16 проектов в рамках программы «Развитие системы ливневой канализации».



