Арестован подозреваемый в изнасиловании подростка в Акмолинской области
16 февраля 2017, 14:18
В полицию поступило заявление местной жительницы о том, что ее супруг совершил насилие над 12-летней дочерью.
В Акмолинской области суд санкционировал арест мужчины, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней, сообщили областном суде.
В Бурабайский районный суд поступило ходатайство следователя Бурабайского РОВД о санкционировании ареста.
"Житель Щучинска 1977 года рождения подозревается в совершении преступления по статье 121 части 4 "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении заведомо малолетнего" УК РК. Суд санкционировал содержание под стражей подозреваемого на два месяца", – информировал собеседник агентства.
В полицию поступило заявление местной жительницы о том, что ее супруг совершил насилие над 12-летней дочерью. Правоохранительные органы начали досудебное расследование.
За совершение преступления, предусмотренного частью 4 статьи 121 "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении заведомо малолетнего" УК РК, предусмотрено лишение свободы на срок от 15 до 20 с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, либо пожизненным лишением свободы.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото: Уральской недели
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