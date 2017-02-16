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Акиму Астаны посоветовали ознакомиться с условиями жизни в столице

16 февраля 2017, 14:23

Чтобы стать ближе к народу, необходимо с ним общаться напрямую.


75-летний житель Астаны посоветовал акиму столицы Асету Исекешеву чаще выходить к народу и лично знакомиться с условиями жизни, передает МИА «Казинформ».
Мужчина привел в пример других чиновников. К примеру, советский и казахстанский государственный деятель Еркин Ауельбеков в свое время вместе со своими помощниками ходил по улицам в резиновых сапогах, беседовал с гражданами и решал назревшие проблемы.

«Есть улица Акан сери. Там нет электричества, с наступлением весны нам приходится надевать резиновые сапоги. Думаю, нужно учитывать состояние народа. Сначала нужно ознакомиться с тем, как живет простой народ, нужно ему уделять внимание», - сказал Акмурат Мадаров.

Также он отметил, что Исекешев стал акимом относительно недавно, всего восемь месяцев назад, и чтобы стать ближе к народу, необходимо с ним общаться напрямую.

«Если вы пообещаете выходить к нам, то этого нам будет достаточно», - завершил А.Мадаров.

Фото: today.kz

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