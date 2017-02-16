Задержан водитель, повторно сбивший пешехода в Алматы

Полиция Алматы нашла и задержала водителя, скрывшегося после наезда на пешехода,

Напомним , ДТП со смертельным исходом произошло минувшим вечером по ул. Саина, ниже пр. Абая. Молодого мужчину, перебегавшего дорогу в неположенном месте сбил автомобиль Skoda, после чего несчастного отбросило в сторону и его сбил еще один автомобиль, водитель которого скрылся.





«К сожалению, пешеход погиб. В этом ДТП фигурируют два транспортных средства: автомашина Skoda, водитель остался на месте, а также авто марки Toyota Camry , водитель которой скрылся с места происшествия. Обе машины следовали по улице Саина на север. Сразу же был сформирована опергруппа по осуществлению розыскных мероприятий. Нам практически сразу удалось установить личность сбежавшего водителя. Им оказался житель Жетысуского района Алматы, 1969 года рождения. В момент нашего визита по месту жительства мужчина был дома. Он пояснил, что все это время был уверен в том, что ночью на Саина он сбил собаку. Сейчас сотрудниками нашего подразделения водитель Toyota для проведения дальнейших процессуальных действий передан коллегам из Управления дознания» , - рассказал начальник отдела розыска Местной полицейской службы ДВД города Алматы подполковник полиции Ерик Насырбеков.





В свою очередь, руководитель Управления дознания ДВД города Алматы подполковник полиции Рустам Абдрахманов сообщил, что по данному факту в отделе по расследованию дорожно-транспортных происшествий начато досудебное расследование по признакам следующих составов преступления: ст. 345 ч.3 УК РК – ДТП со смертельным исходом, а также 347 УК РК – оставление места ДТП. В рамках производства будет назначен ряд соответствующих экспертиз.