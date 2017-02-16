В Гане работники морга забрали тело прямо с похорон

В Гане работники морга вытащили тело умершего мужчины из гроба на кладбище во время церемонии похорон и унесли с собой, потому что не получили вовремя плату за свои услуги от семьи покойного,

Причиной случившегося стал неоплаченный счет за услуги морга в размере 150 ганских седи, или примерно $35.





Удалось ли близким покойного уладить конфликт и благополучно завершить похоронную церемонию, неизвестно.





Ранее сообщалось, что житель США угнал от морга машину с мертвым телом внутри. Обнаружив покойного, он вернул автомобиль обратно и тут же пытался угнать другую машину, принадлежащую тому же моргу, однако был пойман.