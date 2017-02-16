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В Гане работники морга забрали тело прямо с похорон

16 февраля 2017, 14:25

Причиной случившегося стал неоплаченный счет за услуги морга в размере 150 ганских седи, это примерно $35.


В Гане работники морга вытащили тело умершего мужчины из гроба на кладбище во время церемонии похорон и унесли с собой, потому что не получили вовремя плату за свои услуги от семьи покойного, передает Вести.ru.

Инцидент, попавший на видео, произошел в столице Ганы Аккре. Двое работников морга появились на кладбище во время похорон одного из местных жителей. Несмотря на протесты окружающих, они вытащили тело покойного из гроба и унесли с собой, сообщает Daily Mail.

Причиной случившегося стал неоплаченный счет за услуги морга в размере 150 ганских седи, или примерно $35.

Удалось ли близким покойного уладить конфликт и благополучно завершить похоронную церемонию, неизвестно.

Ранее сообщалось, что житель США угнал от морга машину с мертвым телом внутри. Обнаружив покойного, он вернул автомобиль обратно и тут же пытался угнать другую машину, принадлежащую тому же моргу, однако был пойман.



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