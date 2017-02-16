В Гане работники морга забрали тело прямо с похорон
16 февраля 2017, 14:25
Причиной случившегося стал неоплаченный счет за услуги морга в размере 150 ганских седи, это примерно $35.
В Гане работники морга вытащили тело умершего мужчины из гроба на кладбище во время церемонии похорон и унесли с собой, потому что не получили вовремя плату за свои услуги от семьи покойного, передает Вести.ru.
Инцидент, попавший на видео, произошел в столице Ганы Аккре. Двое работников морга появились на кладбище во время похорон одного из местных жителей. Несмотря на протесты окружающих, они вытащили тело покойного из гроба и унесли с собой, сообщает Daily Mail.
Причиной случившегося стал неоплаченный счет за услуги морга в размере 150 ганских седи, или примерно $35.
Удалось ли близким покойного уладить конфликт и благополучно завершить похоронную церемонию, неизвестно.
Ранее сообщалось, что житель США угнал от морга машину с мертвым телом внутри. Обнаружив покойного, он вернул автомобиль обратно и тут же пытался угнать другую машину, принадлежащую тому же моргу, однако был пойман.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4844515-0f3b15efd51bd97459b13f010fdad0f0
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...