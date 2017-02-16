Italdesign создала автобренд для коллекционеров
16 февраля 2017, 14:31
За все время Italdesign создала около двух сотен автомобилей для разных брендов.
Итальянская студия автомобильного дизайна и инжиниринга Italdesign объявила о создании нового бренда – Italdesign Automobili Speciali. Под этой маркой компания будет в очень ограниченных количествах выпускать автомобили «для избранных коллекционеров».
Логотипом нового бренда стало стилизованное изображение головы быка – в честь Турина, родного города знаменитой студии. Первую модель Italdesign Automobili Speciali представят в марте на автосалоне в Женеве. Ателье уже опубликовало четыре тизера, на основании которых можно предположить, что новинка представляет собой среднемоторное спортивное купе с гибридной установкой, которую можно заряжать от сети. Также на «дразнилках» были показаны высокотехнологичные шестиугольные фары и камеры вместо зеркал заднего вида. Судя по всему, компания собирается построить всего пять таких машин.
Студия Italdesign, изначально называвшаяся ItalDesign Giugiaro, была основана в 1968 году дизайнером Джорджетто Джуджаро, который впоследствии был удостоен символического звания «Автомобильный дизайнер века». В 2010 году 90,1% акции ателье купила компания Lamborghini, а в 2015-м Джорджетто и его сын Фабрицио продали остававшуюся у них долю компании Audi – таким образом, студия полностью перешла под контроль концерна Volkswagen.
За все время Italdesign создала около двух сотен автомобилей для разных брендов. В их числе, например, Maserati Bora, Lotus Esprit, первые Volkswagen Golf, Scirocco и Jetta, среднемоторное купе BMW 1, с которого началась история подразделения BMW M GmbH, и даже «машина времени» DeLorean DMC-12 – подробнее об этом и других проектах можно почитать в нашем специальном материале «Эволюция по Джуджаро». Уже без своего основателя ателье разработало концептуальный электрический спорткар GT Zero и серийный Audi Q2 – самый маленький кроссовер «Четырех колец».
Текст: Александр Орехов
Фото: Italdesign
Via cartimes
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