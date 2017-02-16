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В Алматы сократились кражи - ДВД

16 февраля 2017, 14:33

Большую роль в профилактике уличных правонарушений и краж чужого имущества играет развитие системы видеонаблюдения.


Порядка 70 тысяч правонарушений выявлено в Алматы с помощью камер видеонаблюдения, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города.

«Благодаря поддержке граждан города при реализации проектов «Безопасный двор» и «Безопасный город» в 5 тыс дворах (32 тыс камер) и на 7 тыс (36 тыс камер) объектов различных форм собственности установлено 68 тыс видеокамер. Всего в городе функционирует более 75 тысяч камер видеонаблюдения. С их помощью выявлено 34 тыс административных и около 33 тыс дорожных правонарушений, раскрыто 1 357 преступлений. Активное участие граждан наблюдается в подключении квартир и домов к системе охранной сигнализации, 79 тыс жилых помещений жителей города взяты под охрану»,- сообщил начальник Местной полицейской службы ДВД города Алматы подполковник полиции Жасулан Байкенов.

В результате предупредительной работы уменьшились кражи:

- карманные на 30,4%,

- из квартир на 2,7%,

- автотранспортных средств на 11%,

- сотовых телефонов на 10,5%,

- из автомашин в 2,4 раза.

фото: Караван

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