В Алматы сократились кражи - ДВД

Порядка 70 тысяч правонарушений выявлено в Алматы с помощью камер видеонаблюдения, передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города.





«Благодаря поддержке граждан города при реализации проектов «Безопасный двор» и «Безопасный город» в 5 тыс дворах (32 тыс камер) и на 7 тыс (36 тыс камер) объектов различных форм собственности установлено 68 тыс видеокамер. Всего в городе функционирует более 75 тысяч камер видеонаблюдения. С их помощью выявлено 34 тыс административных и около 33 тыс дорожных правонарушений, раскрыто 1 357 преступлений. Активное участие граждан наблюдается в подключении квартир и домов к системе охранной сигнализации, 79 тыс жилых помещений жителей города взяты под охрану»,- сообщил начальник Местной полицейской службы ДВД города Алматы подполковник полиции Жасулан Байкенов.





В результате предупредительной работы уменьшились кражи:





- карманные на 30,4%,





- из квартир на 2,7%,





- автотранспортных средств на 11%,





- сотовых телефонов на 10,5%,





- из автомашин в 2,4 раза.



