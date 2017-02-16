В Алматинской области прекращено дело в отношении избившей школьника учительницы
16 февраля 2017, 14:38
Родители потерпевшего забрали заявление, в котором жаловались на неправомерные действия педагога.
В Алматинской области прекращено дело в отношении учителя, избившей ученика 7 класса. Родители потерпевшего забрали заявление, в котором жаловались на неправомерные действия педагога, сообщает МИА «Казинформ».
Родители мальчика, которого учитель химии Мира Мамедалиева избила во время перемены, написали жалобу в полицию. В свою очередь Мамедалиева написала ответную жалобу на ученика. Как выяснилось, семиклассник до этого ударил её дочь. На настоящий момент обе стороны конфликта забрали свои заявления и помирились.
«Обе стороны написали заявления, в которых заявили о том, что не имеют друг к другу претензий, помирились и не будут принимать участия в судебно-медицинских экспертизах. В настоящий момент, согласно статье 35 Уголовного кодекса РК, дело прекращено», - сказала руководитель пресс-службы департамента внутренних дел по Алматинской области Айман Мырзекова.
Напомним, видео, на котором учитель бьёт ученика, появилось в Сети. Впоследствии учительница была уволена. Инцидент случился в школе №9 села Байсерке Илийского района Алматинской области. По факту избиения были начаты досудебные следственные действия по статье 107 Уголовного кодекса РК (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).
Фото: Костанай ТВ
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