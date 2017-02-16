В Алматинской области прекращено дело в отношении избившей школьника учительницы

Родители мальчика, которого учитель химии Мира Мамедалиева избила во время перемены, написали жалобу в полицию. В свою очередь Мамедалиева написала ответную жалобу на ученика. Как выяснилось, семиклассник до этого ударил её дочь. На настоящий момент обе стороны конфликта забрали свои заявления и помирились.



