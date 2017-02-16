Директор зоопарка Алматы: Мне не нужны киоски, сладкая вата, кофе-мобили и батуты

Тендеры, разрешения, техусловия, согласования и прочие вопросы в акимате он также не решает.

Директор зоопарка Алматы, депутат маслихата города Ержан Еркинбаев раз и навсегда решил дать отпор надоевшим ему "просящим" , передает , передает Zakon.kz





В своем Instagram Ержан опубликовал пост со следующим содержанием:





«Мне не нужны киоски, донерные, сладкая вата, мороженное, кофе-мобили, батуты, бургерные, ни на Медео, ни на зоопарк, ни в аренду, ни за откат, ни за долю, никак, Не Нужны!





Классные талантливые верные братишки, которых надо взять на работу, которые «не подведут, вот увидишь» мне тоже не нужны, своих хватает.





Тендеры, земли, разрешения, техусловия, согласования и прочие вопросы в акимате я не решаю!





И я – не начальник ГАИ!» - написал директор зоопарка.









Напомним, эту должность Еркинбаев получил в декабре прошлого года.





Ержан Еркинбаев в 2002 году окончил Казахскую государственную юридическую академию в Алматы. В 2005 году окончил Алматинский экономический университет по специальности «Банковское дело». В 2003-2005 годах под руководством Ержана Еркинбаева были реализованы крупные проекты по запуску гостиничных комплексов Mariott Aktau Hotel, Mariott Atyrau Hotel, Mariott Executive Apartments Atyrau.





С 2005 по 2007 год работал в должности директора отдела по развитию проектов компании Capital Partners. В 2007 году стал управляющим директором Capital Partners, а также был назначен на должность руководителя департамента международных проектов в сфере образования. Работая на данной позиции, занимался развитием двух первых в Казахстане международных британских школ Haileybury UK и до настоящего времени остается независимым директором данных школ.





В 2009 году Ержан Еркинбаев назначен генеральным директором горнолыжного курорта «Шымбулак». В 2013 году руководством города было принято решение о передаче в доверительное управление под началом Ержана Еркинбаева высокогорного спорткомплекса «Медеу». В результате за прошедшие два года удалось вывести объект на самоокупаемость и тем самым значительно снизить нагрузку на государственный бюджет, а также вернуть утраченную в постсоветские годы культуру массовых катаний. С сентября 2013 года был генеральным директором Высокогорного катка «Медеу» — ТОО Chimbulak Ski Resort. Является депутатом маслихата города Алматы шестого созыва. Ержан Еркинбаев свободно владеет казахским, русским, английским и турецким языками. Женат, воспитывает сына и дочь.





Ранее директором алматинского зоопарка был Канат Каримов. На брифинге по поводу своего увольнения он отметил, что ситуация в информационном пространстве из-за гибели животных вышла за рамки. На посту директора зоопарка Каримов проработал около года.



