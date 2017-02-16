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Новости за сегодня

Платный проезд по дорогам РК не превысит 1 тенге за километр для легковушек

 

Стоимость проезда по новым платным дорогам Казахстана не превысит 1 тенге за километр для легковых автомобилей, заверил в четверг вице-министр по инвестициям и развитию Роман Скляр.

В настоящее время в Казахстане платным является проезд по трассе Астана - Щучинск, где с 2013 года тариф составляет 1 тенге за километр для легковых машин (протяженность платного участка - 217 километров).

«На новых участках автомобильных мы не планируем поднимать оплату выше этой нормы пока», — сказал Скляр на брифинге в правительстве. При этом, по его оценке, бюджет страны будет получать от платных дорог до 30 миллиардов тенге ежегодно к 2020 году. К 2020 году планируется поэтапное внедрение системы взимания платы на шести тысячах километрах автодорог республиканского значения, что позволит ежегодно собирать порядка 30 миллиардов тенге», — уточнил вице-министр.

По его словам, в этом году платность планируется ввести уже на 700 километрах междугородних трасс. В частности, в 2017 году предусмотрено устройство системы взимания платы на участках Астана-Темиртау и Алматы-Капшагай за счет республиканского бюджета, а также на участке Алматы - Хоргос за счет займа Всемирного банка. Запуск системы в тестовом режиме планируется в ноябре текущего года.

При этом альтернативные платным дороги прокладываться в стране не будут.

«Альтернативные участки нашим законодательством не предусмотрены, поэтому альтернативные автомобильные дороги мы не имеем ни возможности строить, ни, в принципе, нет такой необходимости: 1 тенге за километр, мы полагаем, достаточно низкая стоимость, она не ляжет каким-то бременем на автовладельцев», — считает Скляр.

Он заметил в связи с этим, что платные участки автодорог будут содержаться по всем нормативам, качественно. И сослался на специальные исследования, которые проводили автотранспортники: согласно им экономия горюче-смазочных материалов и экономия на амортизации авто при проезде по качественной платной дороге имеет материальный эффект, который «гораздо выше платы, планируемой нами к взиманию».

 

Источник: Sputnik Казахстан

 

16 февраля 2017, 14:47
Источник, интернет-ресурс: Sputnik

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