Двое алматинцев задержаны при получении 20 млн тг за нелегальне сигареты

В настоящее время проводится расследование по факту нарушения авторских и смежных прав.

15 февраля текущего года сотрудники Службы экономических расследований ДГД по Алматинской области пресекли факт оптовой продажи табачных изделий с акцизными марками Кыргызской Республики, передает передает Zakon.kz со ссылкой на СЭР ДГД по Алматинчкой области.





В Службу экономических расследований ДГД по Алматинской области с заявлением обратился представитель юридического лица в сфере табачной деятельности. Он просил принять меры в отношении неизвестных лиц, распространяющих в Алматинской области различные сигареты (Fast, Brass, Rosseman, Platien, LD, Marlboro) с акцизными марками Кыргызской Республики.





По данному факту сотрудниками СЭР были проведены оперативные мероприятия, в результате которых на трассе Алматы-Капшагай в момент разгрузки 200 коробок табачной продукции были задержаны экспедиторы.





В тот же день в Алматы в момент получения денежных средств в сумме 20 млн.тенге за реализацию неучтенной табачной продукции с кыргызстанскими акцизами, в количестве 200 коробок, были задержаны двое жителей города.





В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по ст. 198 ч. 2 УК РК (нарушение авторских и смежных прав), также назначена экспертиза по установлению ущерба.







