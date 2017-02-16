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Двое алматинцев задержаны при получении 20 млн тг за нелегальне сигареты

16 февраля 2017, 14:50

В настоящее время проводится расследование по факту нарушения авторских и смежных прав.


15 февраля текущего года сотрудники Службы экономических расследований ДГД по Алматинской области пресекли факт оптовой продажи табачных изделий с акцизными марками Кыргызской Республики, передает Zakon.kz со ссылкой на СЭР ДГД по Алматинчкой области.

В Службу экономических расследований ДГД по Алматинской области с заявлением обратился представитель юридического лица в сфере табачной деятельности. Он просил принять меры в отношении неизвестных лиц, распространяющих в Алматинской области различные сигареты (Fast, Brass, Rosseman, Platien, LD, Marlboro) с акцизными марками Кыргызской Республики.

По данному факту сотрудниками СЭР были проведены оперативные мероприятия, в результате которых на трассе Алматы-Капшагай в момент разгрузки 200 коробок табачной продукции были задержаны экспедиторы.

В тот же день в Алматы в момент получения денежных средств в сумме 20 млн.тенге за реализацию неучтенной табачной продукции с кыргызстанскими акцизами, в количестве 200 коробок, были задержаны двое жителей города.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по ст. 198 ч. 2 УК РК (нарушение авторских и смежных прав), также назначена экспертиза по установлению ущерба.





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