Димаш Кудайбергенов победил в 6-ом туре «Singer»
16 февраля 2017, 15:05
О победе казахстанского певца сообщают в китайских социальных сетях.
Димаш Кудайберген победил в шестом туре конкурса «Singer», сообщает МИА «Казинформ». О победе казахстанского певца сообщают в китайских социальных сетях. Он в этом туре исполнил песню «Adagio» известной в мире певицы Лары Фабиан и занял первое место.
«Ура! Димаш опять потряс публику! Первое место! Вчера прошел очередной тур конкурса «Singer». Димаш на очень высоком уровне исполнил песню «Adagio», аккомпанируя себе на рояле. Зрители плакали. Когда он допел песню до середины, все зрители встали и начали аплодировать. Долго не стихали крики поклонников: «Димаш, Димаш!», - написали в китайской социальной сети Wechat.
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