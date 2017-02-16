Димаш Кудайбергенов победил в 6-ом туре «Singer»

«Ура! Димаш опять потряс публику! Первое место! Вчера прошел очередной тур конкурса «Singer». Димаш на очень высоком уровне исполнил песню «Adagio», аккомпанируя себе на рояле. Зрители плакали. Когда он допел песню до середины, все зрители встали и начали аплодировать. Долго не стихали крики поклонников: «Димаш, Димаш!», - написали в китайской социальной сети Wechat.





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