Mitsubishi возродила имя Eclipse для нового кроссовера
16 февраля 2017, 15:07
Японская марка Mitsubishi опубликовала несколько новых изображений-тизеров своего будущего компактного кроссовера и раскрыла его название.
Слухи, появившиеся в начале февраля, подтвердились: японцы действительно решили возродить для новой модели имя Eclipse («Затмение»), которое с 1989 по 2012 годы использовалось для спорткаров.
Новая модель будет представлена в Женеве под названием Mitsubishi Eclipse Cross. Судя по первым официальным изображениям, новинка сохранит дизайн в стилистике прототипов XR-PHEV и XR-PHEV II. Спортивный силуэт будут обеспечивать покатая крыша и выразительная выштамповка на боковинах кузова, проходящая по уровню дверных ручек. Задние фонари кроссовера будут объединены светодиодной полосой на двери багажника, а X-образный дизайн передней части кузова подчеркнут светодиодными полосками в фарах головного света.
Автомобиль будет крупнее миниатюрного ASX, но компактнее Outlander. Под капотом Eclipse Cross появятся 1,6-литровый турбодизель и четырехцилиндровый бензиновый турбомотор. Позже Mitsubishi собирается построить гибридную версию модели.
Mitsubishi Eclipse Cross будет полностью рассекречен в конце февраля. Публике модель покажут в начале марта на Женевском автосалоне.
Via livecars
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