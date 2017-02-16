Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Mitsubishi возродила имя Eclipse для нового кроссовера

16 февраля 2017, 15:07

Японская марка Mitsubishi опубликовала несколько новых изображений-тизеров своего будущего компактного кроссовера и раскрыла его название.


Слухи, появившиеся в начале февраля, подтвердились: японцы действительно решили возродить для новой модели имя Eclipse («Затмение»), которое с 1989 по 2012 годы использовалось для спорткаров.

Новая модель будет представлена в Женеве под названием Mitsubishi Eclipse Cross. Судя по первым официальным изображениям, новинка сохранит дизайн в стилистике прототипов XR-PHEV и XR-PHEV II. Спортивный силуэт будут обеспечивать покатая крыша и выразительная выштамповка на боковинах кузова, проходящая по уровню дверных ручек. Задние фонари кроссовера будут объединены светодиодной полосой на двери багажника, а X-образный дизайн передней части кузова подчеркнут светодиодными полосками в фарах головного света.



Автомобиль будет крупнее миниатюрного ASX, но компактнее Outlander. Под капотом Eclipse Cross появятся 1,6-литровый турбодизель и четырехцилиндровый бензиновый турбомотор. Позже Mitsubishi собирается построить гибридную версию модели.



Mitsubishi Eclipse Cross будет полностью рассекречен в конце февраля. Публике модель покажут в начале марта на Женевском автосалоне.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...