Mitsubishi возродила имя Eclipse для нового кроссовера

Японская марка Mitsubishi опубликовала несколько новых изображений-тизеров своего будущего компактного кроссовера и раскрыла его название.

Слухи, появившиеся в начале февраля, подтвердились: японцы действительно решили возродить для новой модели имя Eclipse («Затмение»), которое с 1989 по 2012 годы использовалось для спорткаров.





Новая модель будет представлена в Женеве под названием Mitsubishi Eclipse Cross. Судя по первым официальным изображениям, новинка сохранит дизайн в стилистике прототипов XR-PHEV и XR-PHEV II. Спортивный силуэт будут обеспечивать покатая крыша и выразительная выштамповка на боковинах кузова, проходящая по уровню дверных ручек. Задние фонари кроссовера будут объединены светодиодной полосой на двери багажника, а X-образный дизайн передней части кузова подчеркнут светодиодными полосками в фарах головного света.









Автомобиль будет крупнее миниатюрного ASX, но компактнее Outlander. Под капотом Eclipse Cross появятся 1,6-литровый турбодизель и четырехцилиндровый бензиновый турбомотор. Позже Mitsubishi собирается построить гибридную версию модели.









Mitsubishi Eclipse Cross будет полностью рассекречен в конце февраля. Публике модель покажут в начале марта на Женевском автосалоне.



