В Китае не комментируют данные об охране семьи Ким Чен Нама

Китай не комментирует информацию СМИ о том, что Пекин в течение нескольких лет мог предоставлять охрану семье убитого в Малайзии Ким Чен Нама — старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына, а также о том, что охрана его семьи продолжается после случившегося

"У меня нет информации по поводу того, что вы сказали", — заявил в четверг на брифинге официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, отвечая на вопрос о появлении в японских СМИ информации о том, что Пекин с начала 2000-х годов мог предоставлять охрану Ким Чен Наму и его семье.

При этом, отвечая на вопрос, продолжает ли Китай оказывать защиту семье Ким Чен Нама после его убийства, Гэн Шуан вновь подчеркнул, что "не располагает информацией на этот счет". Официальный представитель МИД КНР вновь отметил, что Китай продолжает пристально следить за развитием ситуации с убийством старшего брата лидера КНДР.