В Китае не комментируют данные об охране семьи Ким Чен Нама
16 февраля 2017, 15:11
Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
Китай не комментирует информацию СМИ о том, что Пекин в течение нескольких лет мог предоставлять охрану семье убитого в Малайзии Ким Чен Нама — старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына, а также о том, что охрана его семьи продолжается после случившегося, передает РИА Новости.
"У меня нет информации по поводу того, что вы сказали", — заявил в четверг на брифинге официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, отвечая на вопрос о появлении в японских СМИ информации о том, что Пекин с начала 2000-х годов мог предоставлять охрану Ким Чен Наму и его семье.
При этом, отвечая на вопрос, продолжает ли Китай оказывать защиту семье Ким Чен Нама после его убийства, Гэн Шуан вновь подчеркнул, что "не располагает информацией на этот счет". Официальный представитель МИД КНР вновь отметил, что Китай продолжает пристально следить за развитием ситуации с убийством старшего брата лидера КНДР.
Следователи полагают, что покушение на брата северокорейского лидера было совершено двумя женщинами, которые затем скрылись с места преступления на такси. Южнокорейская разведка полагает, что предполагаемые преступницы еще не покинули территорию Малайзии. Японские специалисты в свою очередь заявили о поступившей информации, что подозреваемые в покушении могут быть уже мертвы. США уверены, что Ким Чен Нам был убит агентами северокорейских спецслужб.
В четверг, по данным агентства Ренхап, исполняющий обязанности президента Южной Кореи премьер-министр Хван Гё Ан призвал правительство усилить охрану высокопоставленных чиновников-перебежчиков из КНДР в связи с убийством в Малайзии, предположительно, Ким Чен Нама — брата северокорейского лидера Ким Чен Ына.
Фото © AP Photo/ Ng Han Guan, File
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