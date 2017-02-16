В Малайзии арестовали третьего подозреваемого в убийстве Ким Чен Нама
16 февраля 2017, 15:15
Арестован 26-летний гражданин Малайзии, который, предположительно, является возлюбленным задержанной ранее еще одной подозреваемой с индонезийским паспортом.
Власти Малайзии арестовали третьего подозреваемого в убийстве Ким Чен Нама — старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщает агенство Синьхуа со ссылкой на местную полицию, передает РИА Новости.
По данным агентства, арестован 26-летний гражданин Малайзии, который, предположительно, является возлюбленным задержанной ранее еще одной подозреваемой с индонезийским паспортом.
Мужчину арестовали в четверг утром в городе Ампан в штате Селангор.
В понедельник, 13 февраля, в аэропорту Малайзии было совершено покушение на Ким Чен Нама. Покушение было совершено перед его вылетом в Макао, где проживают члены его семьи. Следователи полагают, что покушение на брата северокорейского лидера было совершено двумя женщинами, которые затем скрылись с места преступления.
Малайзийское агентство Bernama в четверг сообщило о задержании второй подозреваемой в связи с убийством Ким Чен Нама. У женщины имелся при себе паспорт гражданки Индонезии. Ранее полиция сообщила о задержании гражданки Вьетнама 1988 года рождения. Она предстанет перед судом в Малайзии в четверг.
Фото © AP Photo
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