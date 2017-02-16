Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Малайзии арестовали третьего подозреваемого в убийстве Ким Чен Нама

16 февраля 2017, 15:15

Арестован 26-летний гражданин Малайзии, который, предположительно, является возлюбленным задержанной ранее еще одной подозреваемой с индонезийским паспортом.


Власти Малайзии арестовали третьего подозреваемого в убийстве Ким Чен Нама — старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщает агенство Синьхуа со ссылкой на местную полицию, передает РИА Новости.

По данным агентства, арестован 26-летний гражданин Малайзии, который, предположительно, является возлюбленным задержанной ранее еще одной подозреваемой с индонезийским паспортом.
Мужчину арестовали в четверг утром в городе Ампан в штате Селангор.

В понедельник, 13 февраля, в аэропорту Малайзии было совершено покушение на Ким Чен Нама. Покушение было совершено перед его вылетом в Макао, где проживают члены его семьи. Следователи полагают, что покушение на брата северокорейского лидера было совершено двумя женщинами, которые затем скрылись с места преступления.

Малайзийское агентство Bernama в четверг сообщило о задержании второй подозреваемой в связи с убийством Ким Чен Нама. У женщины имелся при себе паспорт гражданки Индонезии. Ранее полиция сообщила о задержании гражданки Вьетнама 1988 года рождения. Она предстанет перед судом в Малайзии в четверг.

Фото © AP Photo

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...