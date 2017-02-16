"Умершую" жительницу Актау "вернули к жизни"
16 февраля 2017, 15:19
Чтобы исправить ошибку, женщине пришлось обратиться в областную прокуратуру.
Статус «умершая» Алия Бижанова получила из-за сбоя в программе. Текущий статус женщины восстановлен. Об этом сообщила Акдари Кенганова, руководитель отдела РАГС (регистрации актов гражданского состояния) Мунайлинского района, передает газета "Лада".
Напомним, что в 2011 году живую жительницу Мангистауской области по ошибке признали мертвой. В ЗАГСе Мунайлинского района оформили свидетельство о ее смерти. Однако Алия Бижанова жива и стала жертвой сбоя в программе. Чтобы исправить ошибку, женщине пришлось обратиться в областную прокуратуру.
В 2015 году женщина обратилась в городской ЦОН с заявлением, чтобы встать в очередь на получение квартиры по программе «Доступное жилье 2020». Принимать документы отказались без объяснения причины. Также Алия работала в нескольких ТОО, но при отправлении обязательного пенсионного взноса деньги возвращались назад работодателю.
"В отделе РАГС Мунайлинского района зарегистрирована актовая запись о смерти Абилмажановой Сары, умершей в 2011 году. По техническим причинам при введении ИИН умершей случился сбой программы. Ошибочно этот статус получила Алия Бижанова. На данный момент ошибка устранена в базах ГЦВП и Миграционной полиции. Ее статус восстановлен", - сообщила Акдари Кенганова.
Фото: lada.kz
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