НОК и Союз биатлонистов РК сделали заявление о результатах допинг-тестов

Вчера в австрийском Хохфильцене состоялась экстренная совместная пресс-конференция Международного союза биатлонистов, Национального Олимпийского Комитета Республики Казахстан и Союза биатлонистов Казахстана о результатах анализа допинг-проб казахстанских биатлонистов.





На пресс-конференции, прошедшей в медиа-центре Международного союза биатлонистов (IBU), были обнародованы результаты анализов допинг-проб спортсменов, а также сделан ряд заявлений в отношении инцидента с казахстанской национальной сборной по биатлону, произошедшего 8 февраля накануне Чемпионата Мира IBU в Хохфильцене, сообщает Zakon.kz со ссылкой на НОК.





С совместным заявлением перед собравшимися журналистами выступил вице-президент Национального Олимпийского комитета Республики Казахстан Андрей Крюков (Andrey Kryukov), позицию спортсменов и федерации относительно произошедшего инцидента выразила лидер сборной по биатлону Галина Вишневская (Galina Vishnevskaya). На вопросы журналистов также ответили генеральный секретарь Союза биатлонистов Казахстана Манас Усенов (Manas Ussenov) и Доктор Роберт Буковц (Dr. Robert Bukovc), адвокат юридической компании “К-В-К Company”, представляющий интересы казахстанской стороны.





«Национальный Олимпийский комитет Республики Казахстан (НОК РК) совместно с Союзом биатлонистов Казахстана (СБК) подтвердили, что 10 казахстанских биатлонистов были задержаны Австрийской криминальной полицией в Хохфильцене (Австрия) 8 февраля текущего года. Впоследствии все 10 спортсменов были освобождены без предъявления обвинений.





Кроме того, следуя установленным правилам и процедурам Всемирного антидопингового агентства (WADA), все спортсмены казахстанской национальной сборной по биатлону во внесоревновательном порядке, прошли дополнительное допинг-тестирование. Анализ допинг-проб всех казахстанских биатлонистов показал отрицательный результат.





Данный результат был очевиден и ожидаем, поскольку борьба с допингом во всех её формах и защита чистых спортсменов остаются одними из главных приоритетов для Национального Олимпийского Комитета, Министерства культуры и спорта Республики Казахстан и Союза биатлонистов Казахстана.





Между тем, несмотря на полную поддержку австрийских властей, Международного союза биатлонистов (IBU) в проведении мероприятий по обнаружению допинга и пресечению любых попыток его применения, необходимо отметить, что такие мероприятия должны проводиться в строгом соответствии с международными стандартами, уважая неотъемлемые права спортсменов, а также принимая во внимание Презумпцию невиновности всех вовлеченных спортсменов, которые чётко изложены в нормах проведения процедур Кодекса Всемирного Антидопингового Агентства.





С сожалением вынуждены констатировать, что установленные правила были проигнорированы, вследствие чего были нарушены права казахстанских спортсменов. В частности, все члены национальной сборной по биатлону подверглись длительному, непрерывному допросу до 5:00 утра накануне соревнований, принудительному допинг-тестированию с нарушениями процедур, изъятию персональных средств коммуникации, телефонов, компьютеров содержащих в том числе частную информацию, а также обыску и другим оперативно-розыскным мероприятиям во время тренировочного процесса. Это чрезмерное давление и некоторые непрофессиональные действия процессуального характера со стороны органов австрийской полиции привели к усталости и сильнейшему стрессу спортсменов, что в значительной степени ограничило возможность выступления казахстанской команды в полную силу своих возможностей в смешанной эстафете на следующий день после длительных процедур допросов.





Мы призываем австрийские власти и Международный Союз биатлонистов (IBU) провести расследование данного инцидента, а также надеемся, что подобного отношения к казахстанским спортсменам удастся избежать в будущем», - говорится в заявлении.





«От лица спортсменов я бы хотела сказать следующее: мы доверяем уполномоченным организациям и поддерживаем их в борьбе с допингом. Но эта борьба должна защищать чистых спортсменов, позволяя им соревноваться честно, демонстрируя наивысший спортивный потенциал. То, что произошло здесь в Австрии, должно послужить уроком для всего спорта – чистые спортсмены не были защищены; чистые спортсмены стали жертвами предрассудков; чистые спортсмены не получили возможности выступать на равных условиях.





Дорогие друзья, мы надеемся, что этот инцидент станет ценным уроком для всех спортивных и неспортивных организаций, осуществляющих антидопинговую деятельность, и произошедшее больше никогда не повторится», - сказала Галина Вишневская.





«Мы с удовлетворением отмечаем, что Международный Союз биатлонистов IBU признает невиновность всех казахстанских биатлонистов, но также обеспокоены тем фактом, что данный инцидент может влиять на репутацию наших спортсменов, оставляя их связанными с дальнейшим исследованием медикаментов, изъятых австрийской полицией 8 февраля при обыске в номерах нашей сборной.





Во избежание сомнений, следует особо отметить, что продолжение исследований медикаментов никак не связано с нашими спортсменами, которые не только доказали свою невиновность, но и заплатили высокую цену, пожертвовав результатами своих выступлений ради правил, призванных защищать чистых спортсменов, не получив возможность полностью реализовать свой спортивный потенциал.





Национальный Олимпийский комитет Казахстана вместе с Союзом Биатлонистов Казахстана продолжат тесное взаимодействие со всеми вовлеченными сторонами, а также воздержатся от дальнейших комментариев по данному инциденту до тех пор, пока не станут известны результаты исследования изъятых медикаментов у казахстанской сборной по биатлону. Необходимо отметить, что запрещенных WADA субстанций не обнаружено в изъятых медикаментах, а на применение их имеются соответствующие предписания врачей.





Мы также хотим поблагодарить Международный Союз биатлонистов и Организационный комитет соревнований за понимание, и позицию, занятую в отношении инцидента с национальной казахстанской сборной по биатлону в Хохфильцене», - говорится в заявлении.



