Peugeot представил электрический Partner Tepee

В начале марта на международном автосалоне в Женеве состоится мировая премьера электромобиля Peugeot Partner Tepee Electric. Пассажирский вариант построили на базе фургона Partner с электроприводом, который выпускается с 2013 года.





«Каблучок» получил 68-сильный электромотор с одноступенчатой трансмиссией и две литий-ионные батареи на 22,5 киловатт-часов. Аккумуляторы расположены под рамой с двух сторон от задней подвески – это позволило снизить центр тяжести и не уменьшать пространство в багажнике. Полных батарей должно хватать на 170 км пути. Заряжаться можно как от бытовой розетки – в этом случае на восполнение запаса энергии уйдет от 8,5 до 15 часов в зависимости от силы тока, так и с помощью коннектора стандарта CHAdeMO. Второй вариант позволяет зарядиться на 80% всего за полчаса. Кроме того, уровень заряда поддерживается на ходу за счет рекуперации энергии торможения.





В пятиместной конфигурации салона Partner Tepee может перевозить 1350 литров груза, в двухместной – до 3000 литров. Для электромобиля предусмотрена функция дистанционного управления – с помощью смартфона или планшета можно до начала поездки настроить кондиционер, включить зарядку, узнать время, оставшееся до ее окончания. В оснащение входят круиз-контроль, климат-контроль, мультимедийная система с 7-дюймовым тачскрином и поддержкой Apple CarPlay. В числе опций – камера заднего вида и навигация. Европейские продажи Peugeot Partner Tepee Electric стартуют в сентябре.



