В Алматы родителей штрафуют за недогляд за детьми

За отсутствие контроля над детьми полиция Алматы по итогам первого дня отработки "Подросток" оштрафовала 63 родителя, передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города.





Напомним, в Алматы в целях стабилизации оперативной обстановки в подростковой среде, а также реализации Проекта «Предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних», разработанного совместно с прокуратурой города, стартовало оперативно-профилактическое мероприятие «Подросток».





«За первый день мероприятия в органы внутренних дел доставлено 156 подростков за различные правонарушения, в том числе за совершение административных правонарушений – 143, за безнадзорность и беспризорность – 13, из них 8 - помещены в Центр адаптации для несовершеннолетних для установления их места жительства и передачи законным представителям. Кроме того, за минувшие сутки подразделениями полиции выявлено и поставлено на учет органов внутренних дел 8 подростков - правонарушителей и 9 неблагополучных семей », - информировала начальник отдела ювенальной полиции Местной полицейской службы ДВД города Алматы полковник полиции Лейла Алипбаева.





В ходе мероприятия особое внимание уделяется выявлению правонарушений по принципу «нулевой терпимости» к мелким правонарушениям. Так, за совершение мелкого хулиганства задержано 6 подростков.





« За нахождение несовершеннолетних в развлекательных заведениях и вне жилища в ночное время без сопровождения законных представителей 63 родителя привлечены к административной ответственности. В отношении 3 руководителей компьютерных клубов материалы будут направлены в Специализированный межрайонный административный суд города для привлечения их к административной ответственности за допущение нахождения несовершеннолетних в ночное время без сопровождения законных представителей. Кроме того, в отношении 6 родителей за неисполнение обязанностей по воспитанию детей материалы направлены в Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних для привлечения их к административной ответственности, предусмотренной ст. 127 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях», - дополнила полковник Алипбаева.





Выявлено 5 фактов реализации алкогольных напитков и табачных изделий несовершеннолетним в торговых точках города. Материалы по указанным фактам будут направлены в Специализированный межрайонный административный суд для привлечения работников торговли к административной ответственности.





«Также в рамках мероприятия совместно с прокуратурой города проводится праворазъяснительная работа среди учащихся учебных заведений и родителей, направленная на профилактику и предупреждение правонарушений и повышения ответственности родителей за воспитание детей. За первый день отработки данная работа проведена в 42 школах города, где охвачено 6 тысяч 590 учащихся и 1 тысяча 860 родителей», - резюмировала в ювенальной полиции города.



